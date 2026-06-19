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Το Σίδνεϊ – Λονδίνο είναι μία από τις πιο δύσκολες αποστάσεις στην πολιτική αεροπορία: περίπου 17.016 χιλιόμετρα, δηλαδή 10.573 μίλια ή 9.188 ναυτικά μίλια. Η Qantas λέει ότι από τον Οκτώβριο του 2027 θα το κάνει χωρίς ενδιάμεση στάση, σε πτήση που θα κινείται περίπου στις 20 έως 22 ώρες. Το ερώτημα είναι απλό: πώς σηκώνεται ένα επιβατικό αεροσκάφος για τόσο μακριά, με ανθρώπους, αποσκευές, πλήρωμα και καύσιμα, χωρίς να χρειαστεί να ακουμπήσει κάτω;

Η απάντηση δεν είναι ότι το αεροπλάνο θα πετάει «τρελά γρήγορα». Το νέο Airbus A350-1000ULR της Qantas θα ταξιδεύει με ταχύτητα πλεύσης Mach 0,85, δηλαδή στην ίδια κατηγορία ταχύτητας με τα σύγχρονα μεγάλα επιβατικά αεροσκάφη. Αν η απόσταση των 17.000 χιλιομέτρων καλυφθεί σε 20 ώρες, η μέση ταχύτητα πάνω από το έδαφος βγαίνει περίπου 850 χλμ./ώρα. Αν η πτήση κρατήσει 22 ώρες, λόγω ανέμων ή διαδρομής, ο μέσος όρος πέφτει περίπου στα 770 χλμ./ώρα. Άρα το μυστικό δεν είναι η ταχύτητα. Είναι η αυτονομία.

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Το αεροσκάφος που θα κάνει τη δουλειά είναι ειδική έκδοση του Airbus A350-1000, με την ονομασία A350-1000ULR, δηλαδή Ultra Long Range. Η Airbus το κατασκευάζει ειδικά για το Project Sunrise της Qantas. Έχει δύο κινητήρες Rolls-Royce Trent XWB-97, μεγάλες πτέρυγες, σύνθετα υλικά για μείωση βάρους και, κυρίως, μία πρόσθετη δεξαμενή καυσίμου στο πίσω κεντρικό τμήμα της ατράκτου.

Η πρόσθετη αυτή δεξαμενή χωρά 20.000 λίτρα καυσίμου. Μόνο αυτό το επιπλέον καύσιμο ισοδυναμεί χονδρικά με περίπου 16 τόνους, ανάλογα με την πυκνότητα του αεροπορικού καυσίμου. Το βασικό A350-1000 έχει μέγιστη χωρητικότητα καυσίμου 168.300 λίτρα. Με την πρόσθετη δεξαμενή, η τάξη μεγέθους για το Project Sunrise ανεβαίνει περίπου προς τα 180.000 – 190.000 λίτρα, αν και η ακριβής επιχειρησιακή ποσότητα κάθε πτήσης θα εξαρτάται από καιρό, άνεμο, φορτίο, εφεδρείες και εναλλακτικά αεροδρόμια.

Εδώ αρχίζει η μεγάλη αεροπορική εξίσωση: όσο περισσότερο καύσιμο παίρνεις, τόσο πιο βαρύ γίνεται το αεροπλάνο. Και όσο πιο βαρύ γίνεται το αεροπλάνο, τόσο περισσότερο καύσιμο χρειάζεται για να μεταφέρει… το ίδιο το καύσιμο. Γι’ αυτό η Qantas δεν παίρνει ένα κανονικό A350 και απλώς του γεμίζει τις δεξαμενές. Κόβει βάρος από αλλού.

Το πιο καθαρό παράδειγμα είναι οι θέσεις. Ένα τυπικό Airbus A350-1000 μπορεί να μεταφέρει 375 έως 400 επιβάτες σε τρικλάσια διάταξη, ενώ έχει δυνατότητα έως 480 θέσεων σε μέγιστη πυκνότητα. Το αεροσκάφος της Qantas θα έχει μόνο 238 θέσεις. Δηλαδή πολύ λιγότερους επιβάτες, πολύ περισσότερο χώρο και, πρακτικά, πολύ μεγαλύτερο περιθώριο για καύσιμο.

Η καμπίνα θα είναι τεσσάρων κατηγοριών: 6 σουίτες First, 52 σουίτες Business, 40 θέσεις Premium Economy και 140 θέσεις Economy, από τις οποίες 42 θα είναι Economy Plus. Πάνω από το 40% των θέσεων θα είναι premium. Αυτό δεν είναι μόνο θέμα άνεσης. Είναι και θέμα οικονομικού μοντέλου: τόσο μεγάλη πτήση πρέπει να πουληθεί ακριβότερα για να βγαίνει εμπορικά, αφού το αεροσκάφος θα πετά με πολύ λιγότερους επιβάτες από ένα συνηθισμένο A350.

Το βάρος απογείωσης είναι το άλλο κρίσιμο σημείο. Το A350-1000 έχει μέγιστο βάρος απογείωσης στην περιοχή των 322 τόνων. Η Airbus λέει ότι η έκδοση ULR της Qantas έχει αυξημένο μέγιστο βάρος απογείωσης, ώστε να μπορεί να σηκώνει το επιπλέον καύσιμο και να διατηρεί επαρκείς εφεδρείες για τόσο μακρινή πτήση. Με απλά λόγια: μιλάμε για αεροσκάφος που θα απογειώνεται στην τάξη των 320 τόνων, όταν οι συνθήκες και το επιχειρησιακό σχέδιο το απαιτούν.

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Το πλήρωμα είναι επίσης μέρος του παζλ. Η Qantas δεν έχει δημοσιοποιήσει ακόμη ακριβή αριθμό πληρώματος ανά εμπορική πτήση Project Sunrise. Είναι, όμως, σαφές ότι δεν μιλάμε για το συνηθισμένο πλήρωμα μιας πτήσης 7 ή 8 ωρών. Σε πτήση 20 και πλέον ωρών χρειάζονται ενισχυμένα πληρώματα, εναλλαγές, περίοδοι ανάπαυσης και ειδικοί χώροι ξεκούρασης. Η εταιρεία έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα εκπαιδευτούν περισσότεροι από 360 πιλότοι και 1.200 μέλη πληρώματος καμπίνας για τον στόλο των Project Sunrise A350.

Η διαδρομή δεν θα είναι πάντα ίδια. Σε τόσο μεγάλη απόσταση, ο καιρός, οι αεροχείμαρροι, οι γεωπολιτικοί περιορισμοί εναέριου χώρου και οι ανάγκες εναλλακτικών αεροδρομίων μπορούν να αλλάξουν το πραγματικό ίχνος της πτήσης. Άλλο η θεωρητική ευθεία από Σίδνεϊ προς Heathrow πάνω σε σφαίρα, άλλο η επιχειρησιακή διαδρομή που σχεδιάζεται κάθε φορά από τους dispatchers. Γι’ αυτό και η διάρκεια δεν δίνεται ως ένα απόλυτο νούμερο, αλλά ως περιοχή: περίπου 19 έως 22 ώρες.

Η Qantas το παρουσιάζει ως το τελευταίο χαμένο κομμάτι της παλιάς «Kangaroo Route». Το 1947, το Σίδνεϊ – Λονδίνο ήθελε τέσσερις ημέρες και επτά στάσεις: Ντάργουιν, Σιγκαπούρη, Καλκούτα, Καράτσι, Κάιρο, Καστέλ Μπενίτο και Ρώμη. Κάθε γενιά αεροσκαφών έβγαζε και μία στάση από τη διαδρομή. Το Project Sunrise αφαιρεί την τελευταία.

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Υπάρχει, όμως, και ιστορικό ρεκόρ. Η Qantas είχε ήδη δοκιμάσει το ακραίο αυτό σενάριο το 2019, με ερευνητικές πτήσεις Project Sunrise. Τότε ένα Boeing 787-9 πέταξε Νέα Υόρκη – Σίδνεϊ σε 19 ώρες και 16 λεπτά, με μόλις 49 επιβάτες και πλήρωμα. Λίγο αργότερα έγινε και πτήση Λονδίνο – Σίδνεϊ σε 19 ώρες και 19 λεπτά, με 52 άτομα στο αεροσκάφος. Αυτές, όμως, δεν ήταν κανονικές εμπορικές πτήσεις με πλήρη επιβατική λειτουργία. Ήταν πτήσεις-εργαστήριο, για να μετρηθούν ύπνος, κόπωση, jet lag, φωτισμός, γεύματα και αντοχή πληρώματος.

Στα τελευταία ένα με δύο χρόνια, τα «ρεκόρ» των υπερμακρινών πτήσεων είχαν ξαναμπεί στην επικαιρότητα. Η Singapore Airlines κρατά σταθερά την κορυφή στις μεγαλύτερες προγραμματισμένες πτήσεις με βάση τη μεγάλη κυκλική απόσταση, με τη Νέα Υόρκη – Σιγκαπούρη στα περίπου 15.349 χιλιόμετρα. Το 2025 εμφανίστηκε και η Xiamen Air με Νέα Υόρκη – Φουζού, που αναφέρθηκε ως η μεγαλύτερη σε προγραμματισμένο χρόνο πτήση, περίπου 19 ώρες και 20 λεπτά, κυρίως επειδή αποφεύγει τον ρωσικό εναέριο χώρο. Η διαφορά είναι ότι το Σίδνεϊ – Λονδίνο της Qantas θα είναι πολύ μεγαλύτερο σε πραγματική απόσταση: πάνω από 17.000 χιλιόμετρα.

Άρα, ναι, έχουν υπάρξει «ρεκόρ». Αλλά αυτό που επιχειρεί η Qantas είναι διαφορετικό: όχι μία ειδική ερευνητική πτήση με ελάχιστους ανθρώπους μέσα, ούτε μία διαδρομή που μεγαλώνει χρονικά λόγω εναέριου χώρου. Είναι η μετατροπή μιας σχεδόν αδύνατης απόστασης σε καθημερινό εμπορικό προϊόν.

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Και εκεί βρίσκεται η ουσία. Η πτήση των 20 ωρών δεν είναι ρεκόρ ταχύτητας. Είναι ρεκόρ διαχείρισης: βάρους, καυσίμου, ανθρώπινης αντοχής, καμπίνας, πληρώματος και εμπορικού ρίσκου. Το αεροπλάνο θα πετάει σχεδόν όπως πετούν και σήμερα τα μεγάλα αεροσκάφη. Απλώς θα έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να συνεχίσει να πετά όταν όλα τα άλλα θα έπρεπε πια να έχουν κατέβει για ανεφοδιασμό.