Ο Άρσεν Οστρόβσκι, διεθνής δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιέγραψε στον τηλεοπτικό σταθμό 9News τις στιγμές τρόμου που βίωσε κατά τη διάρκεια της τρομοκρατικής επίθεσης στον εορτασμό της Χανουκά στην παραλία Bondi, στο Σίδνεϊ, η οποία κόστισε τη ζωή σε 12 άτομα.

Ο Οστρόβσκι βρισκόταν εκεί με την οικογένειά του και τόνισε ότι η εκδήλωση ήταν γεμάτη οικογένειες, παιδιά και ηλικιωμένους, που απολάμβαναν τη γιορτή μέχρι τη στιγμή που ξαφνικά ξέσπασαν οι πυροβολισμοί.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με τον ίδιο, επικράτησε άμεσος πανικός, καθώς κανείς δεν μπορούσε να καταλάβει από πού προέρχονταν οι πυροβολισμοί. Οι παρευρισκόμενοι έσκυβαν στο έδαφος προσπαθώντας να προστατευθούν, ενώ η ατμόσφαιρα μετατράπηκε σε απόλυτο χάος. Ο Οστρόβσκι, που έχει ζήσει 13 χρόνια στο Ισραήλ και έχει επιβιώσει των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου 2023, δήλωσε ότι, παρότι έχει αντιμετωπίσει πολύ χειρότερες καταστάσεις, ποτέ δεν περίμενε να ζήσει κάτι ανάλογο στην Αυστραλία και μάλιστα σε μια τόσο εμβληματική τοποθεσία όπως η Bondi.

Ο δικηγόρος ανέφερε ότι είδε τουλάχιστον έναν δράστη να πυροβολεί αδιάκριτα προς κάθε κατεύθυνση, περιγράφοντας τη σκηνή ως «απόλυτο μακελειό».

Σύμφωνα με την περιγραφή του, παιδιά, ηλικιωμένοι και άτομα με αναπηρία έπεφταν στο έδαφος, ενώ η σύγχυση και ο τρόμος κυριαρχούσαν παντού. Χαρακτήρισε την εμπειρία αυτή ιδιαίτερα σοκαριστική, τονίζοντας ότι η τελευταία φορά που είχε δει κάτι ανάλογο ήταν στις 7 Οκτωβρίου, στο Ισραήλ, και ποτέ δεν φανταζόταν ότι θα το ζούσε ξανά σε μια ήσυχη παραλία της Αυστραλίας.

Η επίθεση στην παραλία Bondi αποτελεί σοκ για την αυστραλιανή κοινωνία, υπενθυμίζοντας πόσο εύθραυστη είναι η αίσθηση ασφάλειας ακόμα και σε χώρους όπου η ζωή φαινομενικά κυλάει ήρεμα και γιορτινά.

