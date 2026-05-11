Η Σιένα Μίλερ καλωσόρισε το τρίτο της παιδί, το δεύτερο με τον σύντροφό της Όλι Γκριν.

«Συνέβη», δήλωσε η 44χρονη ηθοποιός. «Έχω ένα μικρούλι μωράκι στο διπλανό δωμάτιο». Η Σιένα είναι επίσης μητέρα της 13χρονης Μάρλοου, που έχει με τον πρώην σύντροφό της Τομ Στάριτζ, καθώς και μιας άλλης κόρης δύο ετών, της οποίας το όνομα δεν έχει γνωστοποιηθεί δημόσια, με τον 29χρονο Όλι.

«Νιώθω ότι μου είναι λίγο δύσκολο να συνθέσω προτάσεις. Κοιμάμαι ελάχιστα, αλλά είμαι τρελά ερωτευμένη με το μωρό μου», δήλωσε στο E! News.

Η Σιένα είχε δηλώσει παλαιότερα ότι βρήκε πολύ πιο εύκολο να κάνει παιδιά μετά τα 40 από ό,τι στα είκοσί της.

Στο περιοδικό Glamour είπε: «Έχοντας κάνει ένα παιδί στα 29, μετά ένα στα 42 και τώρα στα 44, είναι πολύ πιο εύκολο όταν δεν νιώθεις αυτή τη σύγκρουση μεταξύ του να αισθάνεσαι διάσπαρτη και του να θέλεις να κάνεις το ένα και το άλλο».

«Αν στις 9 το βράδυ είμαι στο κρεβάτι με ένα βιβλίο, νιώθω τόσο ευτυχισμένη τώρα. Και τώρα έχω και την δικαιολογία να το κάνω. Η ζωή μου έχει βρει πιο σταθερές βάσεις. Νομίζω ότι τα 30 είναι χάος.

«Λες: “Θέλω να ηρεμήσω. Θέλω παιδιά.” Όταν φτάνεις στα 40, λες: «Ξέρω περίπου ποιος είμαι και δεν δίνω δεκάρα για το τι πιστεύουν οι άλλοι.»

«Είμαι πολύ πιο προσγειωμένος άνθρωπος. Γιατί δεν κρίνουμε τους άντρες που κάνουν παιδιά στα 80 τους. Γιατί στο καλό υπάρχει όλη αυτή η συζήτηση;»