Σε πολύ θετικό κλίμα η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με την Τζόρτζια Μελόνι στον Λευκό καθώς οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν αρκετές φιλοφρονήσεις.

Η Τζόρτζια Μελόνι είναι η πρώτη πρωθυπουργός από την Ευρώπη που συναντάται πρόσωπο με πρόσωπο με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ από τότε που ανακοίνωσε- και στη συνέχεια ανέστειλε- τους δασμούς 20% στις ευρωπαϊκές εξαγωγές.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι ”δεν βιάζεται” να καταλήξει σε εμπορικές συμφωνίες λόγω των εσόδων που δημιουργούν οι δασμοί του, αλλά άφησε να εννοηθεί κατά τη συνάντησή του με την πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι ότι θα ήταν εύκολο να βρεθεί μια συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με άλλες χώρες όπως η Κίνα.

Ο Τραμπ υποβάθμισε την πιθανότητα ενός επιταχυνόμενου χρονοδιαγράμματος για την ολοκλήρωση των συμφωνιών, λέγοντας ότι οι όποιες συμφωνίες θα γίνουν ”αργά ή γρήγορα”. ”Δεν βιαζόμαστε”, είπε ο Τραμπ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ασκεί έναν μοχλό πίεσης καθώς οι άλλες χώρες θέλουν να έχουν πρόσβαση στους Αμερικανούς καταναλωτές. Ο πρόεδρος Τραμπ είπε αργότερα: ”Έχουμε πολλές χώρες που θέλουν να κάνουν συμφωνία. Ειλικρινά, θέλουν να κάνουν συμφωνίες περισσότερο από ό,τι εγώ”.

Από την πλευρά της η Μελόνι, δεν εκπροσωπεί στην συνάντηση μονάχα την Ιταλία αλλά κατά κάποιο τρόπο όλη την Ε.Ε σε μια κρίσιμη καμπή του ταχέως εξελισσόμενου εμπορικού πολέμου που έχει υποδαυλίσει τους φόβους για ύφεση στην οικονομία.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός επιδίωξε να παρουσιάσει τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη ως φυσικούς συμμάχους του δυτικού πολιτισμού και δήλωσε ότι είναι σημαντικό να «προσπαθήσουμε να καθίσουμε και να βρούμε λύση» στις εντάσεις για το εμπόριο και την εθνική ασφάλεια.

«Ο στόχος για μένα είναι να κάνω τη Δύση ξανά μεγάλη», είπε η Μελόνι στον Τραμπ.

Είπε επίσης ότι ο Τραμπ αποδέχθηκε την πρόσκλησή της για επίσημη επίσκεψη στη Ρώμη. Η Μελόνι τόνισε επίσης ότι η επίσκεψη του Τραμπ δεν αφορά μόνο την Ιταλία, αλλά όλη την Ευρώπη: «Ξέρω ότι όταν μιλάω για τη Δύση κυρίως, δεν μιλάω για γεωγραφικό χώρο. Μιλάω για έναν πολιτισμό και θέλω να κάνω αυτόν τον πολιτισμό ισχυρότερο».

Επιπλέον η Μελόνι στην αρχή των δηλώσεων της στο Οβάλ γραφείο είπε ότι αυτή και ο Τραμπ μοιράζονται τον κοινό ”αγώνα ενάντια στην ιδεολογία των woke και της DEI (διαφορετικότητα, ισότητα και ένταξη) που ήθελαν να διαγράψουν την ιστορία μας”.

Ο Τραμπ έγνεψε και συμφώνησε με την Ιταλίδα πρωθυπουργό.

Όταν ρωτήθηκε για μια πιθανή συμφωνία για τα ορυκτά με την Ουκρανία, ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι υπάρχει συμφωνία και λέει ότι θα υπογραφεί την επόμενη Πέμπτη (24 Απριλίου).

Ερωτηθείς σχετικά με τα σχέδια του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας για μια δύναμη διαβεβαίωσης – που δημοσιογράφος την αποκάλεσε ”ειρηνευτική αποστολή” – στην Ουκρανία, ο Τραμπ είπε ότι ”οι ειρηνευτικές αποστολές είναι πάντα καλές για μένα, είμαι εντάξει με τις ειρηνευτικές αποστολές”.

Σχετικά με την Ουκρανία, η Μελόνι είπε ότι ”υπερασπιζόμαστε μαζί την ελευθερία της Ουκρανίας” και πρόσθεσε ότι ”μπορούμε να οικοδομήσουμε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη”. Ο Τραμπ από την πλευρά του υποστήριξε ότι ”τα πάμε καλά” και επιμένει ότι ”θέλουμε να τα καταφέρουμε για να σώσουμε ζωές”. ”Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Και νομίζω ότι πλησιάζουμε, αλλά θα σας ενημερώσουμε πολύ σύντομα”. Ερωτηθείς για την απάντηση του Πούτιν, λέει ότι ”θα έχουμε νέα τους αυτή την εβδομάδα, πολύ σύντομα, στην πραγματικότητα”. ”Θέλουμε να σταματήσει ο θάνατος, οι σκοτωμοί”.

Η Μελόνι όταν ρωτήθηκε στα ιταλικά για το τι πιστεύει ότι ο Τραμπ θεωρεί τον Ζελένσκι υπεύθυνο για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η ίδια έδωσε μια μακροσκελή απάντηση, επίσης στα ιταλικά: ”Αυτό ήταν τόσο όμορφο. Τι … τι είπε;”, ρώτησε γελώντας ο Τραμπ.

Καθώς όμως ο διερμηνέας προσπαθούσε να μεταδώσει την ανταλλαγή απόψεων, η Μελόνι τον διέκοψε και αναφέρθηκε στις ιταλικές αμυντικές δαπάνες, λέγοντας ότι θα τις αυξήσει στο 2% σύμφωνα με τους στόχους του ΝΑΤΟ.

Ο Τραμπ στην συνέχεια είπε ότι δεν θεωρεί υπεύθυνο τον Ζελένσκι, «αλλά δεν είμαι ακριβώς ενθουσιασμένος με το γεγονός ότι ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος».

Σε άλλη ερώτηση σχετικά με το «να ξανακάνουμε την Ευρώπη μεγάλη», είπε:

«Ελπίζω ότι η Ευρώπη θα ξαναγίνει μεγάλη. Η Ευρώπη έχει περάσει πολλά προβλήματα και πολλά από αυτά έχουν να κάνουν με τη μετανάστευση.

Και δεν είμαι καθόλου μεγάλος οπαδός της Ευρώπης και όσων έχουν κάνει με τη μετανάστευση, και πιστεύω ότι θα γίνουν έξυπνοι, γιατί η Ευρώπη έχει πληγεί πολύ άσχημα από όσα έχουν κάνει με τη μετανάστευση».

Νωρίτερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα υπάρξει “100%” συμφωνία με την ΕΕ για τους δασμούς, καθώς υποδέχτηκε την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι στον Λευκό Οίκο.

Η Μελόνι από την πλευρά της, συμφώνησε, χαρακτηρίζοντας τις ΗΠΑ «αξιόπιστο εταίρο». Ανέφερε μάλιστα ότι θα προσκαλέσει τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο να επισκεφθεί την Ιταλία, ενώ ο Τραμπ την αποκάλεσε «σπουδαίο άτομο».

Ο Τραμπ διαβεβαίωσε εξάλλου ότι οι ΗΠΑ θα συνάψουν μια «πολύ καλή συμφωνία με την Κίνα».

«Νομίζω ότι θα κάνουμε μια πολύ καλή συμφωνία με την Κίνα», απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος στην ερώτηση δημοσιογράφου αν ανησυχεί για την προσέγγιση των συμμάχων των ΗΠΑ και της Κίνας, ως συνέπεια των δασμών που επέβαλε.

