Νέα αποκαλυπτικά στοιχεία για τον Τζέφρι Επστάιν φέρνει στο φως το Sky News, το οποίο βρήκε στα αρχεία που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα email του 2014, από τα οποία προκύπτει ότι ο ίδιος ζήτησε την εγκατάσταση κρυφών καμερών στο σπίτι του στο Παλμ Μπιτς, στη Φλόριντα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Επστάιν είχε δώσει εντολή σε συνεργάτη του να τοποθετήσει κάμερες με ανιχνευτή κίνησης, οι οποίες θα ήταν κρυμμένες μέσα σε κουτιά χαρτομάντιλων.

Σε email με ημερομηνία 5 Φεβρουαρίου 2014, ο Τζέφρι Έπσταϊν έγραφε προς συνεργάτη του:

«Ας πάρουμε τρεις κρυφές κάμερες με ανίχνευση κίνησης, που να καταγράφουν. Ευχαριστώ».

Πέντε ώρες αργότερα, ο συνεργάτης του, του απάντησε: «Τζέφρι, έχω ήδη αγοράσει δύο κάμερες με αισθητήρα κίνησης από το Spy Store χθες. Τις φόρτισα το βράδυ και προσπαθώ να καταλάβω πώς λειτουργούν αυτή τη στιγμή… Τις τοποθετώ τώρα μέσα σε κουτιά Kleenex».

Η ομάδα Data & Forensics του Sky News εξετάζει περισσότερα από χίλια αποσπασματικά βίντεο, τα οποία επίσης δημοσιοποιήθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Πολλά από αυτά φαίνεται να έχουν καταγραφεί στο γραφείο του Επστάιν, μέσα στο σπίτι του στη Φλόριντα.

Σε ένα από τα βίντεο που εντοπίστηκαν, εμφανίζεται ένας άνδρας που μοιάζει με τον Επστάιν να μιλά σε γυναίκες μέσα στο συγκεκριμένο δωμάτιο. Σε άλλο βίντεο, διακρίνεται μια γυναίκα γονατιστή δίπλα του.

Το Μέσο διευκρινίζει ότι δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει πότε ακριβώς καταγράφηκε το υλικό από τις κάμερες του γραφείου.