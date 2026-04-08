Σε μια υπόθεση που θυμίζει τα δικό μας σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που έχει συνταράξει την πολιτική ζωή και τον αγροτικό κόσμο της χώρας, οι τσεχικές αρχές συνέλαβαν 7 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων 2 υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του υπουργείου Βιομηχανίας, ως ύποπτα για απάτη με επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανακοινώθηκε σήμερα από την εισαγγελία της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) δεν κατονόμασε τους υπόπτους, όμως δήλωσε ότι αποπειράθηκαν να οικειοποιηθούν παρανόμως κεφάλαια ύψους 13,5 εκατομμυρίων ευρώ ή 340 εκατομμυρίων κορωνών.

Advertisement

Advertisement

«Το ζήτημα αφορά επιδοτήσεις της ΕΕ … που φέρεται ότι αποκτήθηκαν παράνομα για την ανάπτυξη ενός κέντρου καινοτομίας για νεοφυείς επιχειρήσεις στέγασης και επιστημονικές εταιρείες ή προγράμματα», ανακοίνωσε η EPPO.

Ένας κορυφαίος αξιωματούχος της Πολεοδομίας της χώρας είναι επίσης μεταξύ των συλληφθέντων.

Τα τσεχικά υπουργεία Βιομηχανίας και Ανάπτυξης δεν θέλησαν να σχολιάσουν.

Σύμφωνα με την έρευνα της EPPO, ένας επιχειρηματίας με διασυνδέσεις με αξιωματούχους υπέβαλε ψευδείς πληροφορίες στο υπουργείο που διαχειρίζεται τα κεφάλαια.

Η τσεχική αστυνομία πραγματοποίησε 13 έρευνες σε συνεργασία με την EPPO, στο πλαίσιο των οποίων κατέσχεσε ένα κτίριο και 2 εκατομμύρια ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς, αναφέρεται στη δήλωση.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)