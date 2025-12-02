Σκάνδαλο μεγατόνων συγκλονίζει τους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς η σύλληψη της πρώην Ύπατης Εκπροσώπου Εξωτερικής Πολιτικής Φεντερίκα Μογκερίνι και δύο ακόμη υψηλόβαθμων στελεχών έχει προκαλέσει αναβρασμό στις Βρυξέλλες. Οι συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο ευρείας έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) για πιθανή απάτη και παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού γύρω από συμβάσεις που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Διπλωματίας.

Σύμφωνα με την EPPO, υπάρχουν «ισχυρές ενδείξεις» ότι οι συλληφθέντες εμπλέκονται σε διαδικασίες που ενδέχεται να παραβίασαν τον δίκαιο ανταγωνισμό, κατά την ανάθεση σύμβασης για τη λειτουργία της ακαδημίας εκπαίδευσης νέων διπλωματών της ΕΕ. Πέρα από τη Μογκερίνι, συνελήφθη ο Ιταλός πρώην κορυφαίος διπλωμάτης της EEAS Στέφανο Σαννίνο και ο Τσεζάρε Τζεγκρέττι, συνδιευθυντής του γραφείου εκτελεστικής εκπαίδευσης του College of Europe.

Οι βελγικές αρχές πραγματοποίησαν εφόδους στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (EEAS) στη Rue d’Arlon, στις εγκαταστάσεις του College of Europe στην Μπριζ, καθώς και σε ιδιωτικές κατοικίες. Σύμφωνα με αξιωματούχους, οι υπάλληλοι της EEAS κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τα γραφεία τους και να αφήσουν όλα τα δωμάτια ανοιχτά για έλεγχο.

Η Μογκερίνι, η οποία υπηρέτησε ως Ύπατη Εκπρόσωπος μέχρι το 2019, έχει από το 2022 αναλάβει καθήκοντα πρύτανη στο College of Europe. Η έρευνα αφορά την πιθανότητα το ίδρυμα να είχε λάβει εμπιστευτικά στοιχεία για τη διαδικασία επιλογής πριν από την επίσημη προκήρυξη της σύμβασης.

Ο Στέφανο Σαννίνο, μια από τις πιο γνωστές προσωπικότητες της ευρωπαϊκής διπλωματίας, έχει διαγράψει καριέρα άνω των 30 ετών σε κορυφαίες θέσεις, ενώ είναι επίσης γνωστός για τη δράση του υπέρ των ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιωμάτων. Ο Τσεζάρε Τζεγκρέττι, με μακρά εμπειρία στη διαχείριση ευρωπαϊκών έργων και στη διεθνή συνεργασία, κατέχει καίρια θέση στην εκπαίδευση στελεχών του College of Europe.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, ενώ ο ανακριτής έχει 48 ώρες για να αποφασίσει τα επόμενα βήματα. Η Κομισιόν έχει αποφύγει να σχολιάσει λεπτομέρειες, επιβεβαιώνοντας μόνο ότι οι έρευνες συνδέονται με δραστηριότητες προηγούμενης θητείας, πριν από την επανεκλογή της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Παράλληλα, η EPPO ανακοίνωσε ότι ζητήθηκε και έγινε δεκτό το αίτημα άρσης της διπλωματικής ασυλίας των εμπλεκομένων.

Το σκάνδαλο αναμένεται να έχει συνέχεια, καθώς οι ευρωπαϊκές αρχές διερευνούν εξονυχιστικά τις διαδικασίες που οδήγησαν στην πολυσυζητημένη ανάθεση.