H νέα σχέση του Στέφανου Τσιτσιπά με την Κρίστεν Τομς,πρώην τενίστρια και νυν influencer, φαίνεται πως δεν κράτησε πολύ καθώς η Τομς «συνελήφθη» σε τρυφερό ενσταντανέ με άλλον άνδρα την ώρα μάλιστα που ο Ελληνας πρωταθλητής έδινε αγώνες για το Australian Open, το πρώτο Grand Slam της χρονιάς.

Όπως φαίνεται σε διάφορες φωτογραφίες και βίντεο που δημοσιεύτηκαν από διάφορους λογαριασμούς στο X (πρώην Twitter), η Kρίστεν κάθεται σε ένα μπαρ, απολαμβάνει ένα ποτό και παρακολουθεί το ηλιοβασίλεμα, με έναν άνδρα που έχει το χέρι του στο πόδι της, ενώ εκείνη χαμογελά. Πρόκειται για μια κίνηση οικειότητας και τρυφερότητας που προκαλεί εντύπωση, καθώς την ώρα εκείνη ο Στέφανος Τσιτσιπάς αγωνιζόταν στο Australian Open.



Stefanos Tsitsipas’ girlfriend caught with another guy while he is playing a Slam😐 https://t.co/3dPn3SHmBv pic.twitter.com/S4PLO7p5fV — ptp (@lgg359) January 19, 2026

Σύμφωνα με όσους τράβηξαν τα βίντεο και τις φωτογραφίες, η Kρίστεν γνώρισε αυτόν τον άνδρα στο Μαλιμπού της Καλιφόρνια.

The right tribe: Tsitsipas girlfriend cheating on him while he is playing a slam. https://t.co/Py9qb71lTI pic.twitter.com/n3tGx93rjK — ptp (@lgg359) January 19, 2026

Ο Τσιτσιπάς είχε πρόσφατα ξεκινήσει μια νέα ρομαντική σχέση με την Κρίστεν Τόμς, μια νεαρή τενίστρια με την οποία είχε εμφανιστεί σε διάφορα διεθνή τουρνουά. Αν και και οι δύο επέλεξαν τη διακριτικότητα, οι δημόσιες εμφανίσεις τους και οι αλληλεπιδράσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιβεβαίωσαν τελικά αυτό που ήταν ήδη κοινό μυστικό.

Για τον Τσιτσιπά, αυτή η νέα σχέση ήρθε σε μια κρίσιμη στιγμή της καριέρας του, στο αποκορύφωμα των αθλητικών του δυνατοτήτων και με στόχο να καθιερωθεί οριστικά μεταξύ των μεγάλων πρωταθλητών του τένις. Ο χρόνος θα δείξει αν αυτή η σχέση θα συνεχιστεί ή όχι, αλλά οι φωτογραφίες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα είναι δύσκολο να γίνουν αποδεκτές από τον Έλληνα τενίστα, δεδομένης της προηγούμενης σχέσης του με την Πάουλα Μπαντόσα, η οποία έληξε πριν από μήνες μετά από μια δεύτερη περίοδο μαζί.