Ο Στέφανος Τσιτσιπάς φαίνεται πως αφήνει πίσω του τον χωρισμό του με την Πάουλα Μπαντόσα και ξαναβρίσκει τον έρωτα. Η νέα του σχέση είναι με την Κρίστεν Τομς, συνομήλική του και επίσης τενίστρια στις ΗΠΑ.

Οι δυο τους φαίνεται να είναι απόλυτα ταιριαστοί, καθώς η σχέση τους χαρακτηρίζεται ήρεμη, ισορροπημένη και βαθιά, και μετράει ήδη περίπου έξι μήνες – δηλαδή σχεδόν αμέσως μετά το τέλος της προηγούμενης σχέσης του Έλληνα πρωταθλητή.

Μάλιστα, οι εμφανίσεις τους δεν περνούν απαρατήρητες. Πρόσφατα, οι δυο τους εντοπίστηκαν να κάνουν μια χαλαρή βόλτα στον Εθνικό Κήπο, δείχνοντας ότι η καθημερινότητά τους είναι γεμάτη απλές αλλά γλυκές στιγμές.

Όσον αφορά τον χωρισμό του με τη Μπαντόσα, φαίνεται πως η στιγμή έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Το Wimbledon αποδείχθηκε μια δύσκολη εμπειρία και για τους δύο, καθώς αποκλείστηκαν νωρίς, παρά την καλή προετοιμασία τους. Οι συναισθηματικές, ψυχικές αλλά και σωματικές πιέσεις έφεραν αναταραχή και επηρέασαν τη σχέση τους.

Η χρονιά για τον Τσιτσιπά ήταν ιδιαίτερα απαιτητική. Αναγκάστηκε να διακόψει τη συνεργασία του με τον Ιβανίσεβιτς και αντιμετώπισε έναν επίμονο τραυματισμό στη μέση. Όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα μια πτώση στην ATP κατάταξη, φέρνοντάς τον στο Νο.34 από το Νο.26, μια θέση που είχε να δει από το 2018, όταν σε ηλικία μόλις 20 ετών πρωτομπήκε στους κορυφαίους 30 του κόσμου.