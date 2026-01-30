Η υγεία των ηγετών σπανίως μένει εκτός πολιτικής. Στην περίπτωση του Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο, το ζήτημα έχει επιστρέψει με ένταση στο δημόσιο διάλογο. Τις τελευταίες εβδομάδες, δημοσιεύματα και σχόλια ειδικών περιγράφουν μια εικόνα επιδείνωσης της σωματικής και πνευματικής του κατάστασης, προκαλώντας ανησυχία εντός και εκτός Ηνωμένων Πολιτειών. Ο ίδιος ο πρόεδρος απορρίπτει κατηγορηματικά τα σενάρια, επιμένοντας ότι «η υγεία του είναι τέλεια».

Δημόσιες εμφανίσεις και ερωτήματα

Αφορμή για την αναζωπύρωση της συζήτησης στάθηκαν οι πρόσφατες δημόσιες εμφανίσεις του προέδρου. Παρατηρητές σημειώνουν μελανιές στα χέρια, πρησμένους αστραγάλους και έναν πιο αργό, προσεκτικό βηματισμό, στοιχεία που, κατά ορισμένους ειδικούς, συνάδουν με χρόνια προβλήματα κυκλοφορίας ή παρενέργειες φαρμακευτικής αγωγής. Παράλληλα, δεν πέρασαν απαρατήρητα στιγμές απώλειας ειρμού ή δυσκολίας εύρεσης λέξεων σε συνεντεύξεις και ομιλίες.

Σε μια χαρακτηριστική στιγμή, όταν ρωτήθηκε για τη νόσο Αλτσχάιμερ που έπληξε τον πατέρα του, ο Τραμπ φάνηκε να χάνει τη λέξη, πριν τη συμπληρώσει η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου. Το περιστατικό σχολιάστηκε εκτενώς στα μέσα ενημέρωσης, με τους επικριτές να το εντάσσουν σε ένα ευρύτερο μοτίβο.

Οι εκτιμήσεις των ειδικών

Ορισμένοι γιατροί και ψυχίατροι που μίλησαν σε βρετανικά και αμερικανικά μέσα εκφράζουν την ανησυχία ότι τα παραπάνω μπορεί να υποδηλώνουν γνωστική παρακμή. Ο ψυχοθεραπευτής δρ Τζον Γκάρτνερ, ο οποίος έχει διδάξει ψυχιατρική στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins, υποστηρίζει ότι ο Τραμπ παρουσιάζει «σημαντική επιδείνωση» σε σχέση με το παρελθόν, με δυσκολία συγκέντρωσης και αποδέσμευση της συμπεριφοράς.

Άλλοι ειδικοί επισημαίνουν τη χρήση καθημερινής ασπιρίνης σε δόση 325 mg, που συνήθως χορηγείται για πρόληψη θρομβώσεων, αλλά και μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο. Ο κλινικός καθηγητής δρ Μπρους Ντέιβιντσον ανέφερε ότι η συγκεκριμένη δοσολογία «θα μπορούσε να παραπέμπει σε προληπτική αγωγή μετά από συμβάν», χωρίς ωστόσο να υπάρχουν δημόσια ιατρικά έγγραφα που να επιβεβαιώνουν κάτι τέτοιο.

Πολιτικές διαστάσεις και διεθνείς αντιδράσεις

Η συζήτηση δεν περιορίζεται στο εσωτερικό των ΗΠΑ. Διαρροή που αποδόθηκε σε ιδιωτικές συνομιλίες Ευρωπαίων ηγετών ανέφερε ότι ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο εξέφρασε ανησυχία για την «ψυχολογική κατάσταση» του Αμερικανού προέδρου. Η πληροφορία διαψεύστηκε τόσο από τον ίδιο όσο και από τον Λευκό Οίκο, ωστόσο συνέβαλε στην ενίσχυση της φημολογίας.

Στο εσωτερικό πολιτικό μέτωπο, Δημοκρατικοί βουλευτές επαναφέρουν το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της 25ης Τροπολογίας του Συντάγματος, η οποία προβλέπει την απομάκρυνση προέδρου σε περίπτωση ανικανότητας άσκησης καθηκόντων. Η πρόταση αυτή παραμένει πολιτικά αμφιλεγόμενη και χωρίς τη στήριξη της πλειοψηφίας του υπουργικού συμβουλίου.

Η απάντηση του Λευκού Οίκου

Η επίσημη γραμμή της κυβέρνησης είναι σαφής. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Λιζ Χιούστον χαρακτήρισε τον Τραμπ «τον πιο οξυδερκή και ενεργητικό πρόεδρο στη σύγχρονη ιστορία», αποδίδοντας τις επικρίσεις σε πολιτική σκοπιμότητα. Ο ίδιος ο πρόεδρος, πιστός στο γνώριμο ύφος του, απέρριψε κάθε ανησυχία ως «ψευδείς ειδήσεις».

Μεταξύ ανησυχίας και πολιτικής αντιπαράθεσης

Η υπόθεση της υγείας του Ντόναλντ Τραμπ αναδεικνύει ένα διαχρονικό δίλημμα: πού τελειώνει το δικαίωμα του κοινού στην ενημέρωση και πού αρχίζει η πολιτική εργαλειοποίηση της ιατρικής πληροφορίας. Χωρίς επίσημα, αναλυτικά ιατρικά δεδομένα, οι εκτιμήσεις παραμένουν αντικείμενο ερμηνείας και αντιπαράθεσης. Το βέβαιο είναι ότι, σε μια περίοδο διεθνών εντάσεων, η φυσική και πνευματική επάρκεια του ισχυρότερου αξιώματος στον κόσμο θα συνεχίσει να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Με πληροφορίες από τη Daily Express