Μια αυτοαποκαλούμενη αφρικανική φυλή που ζούσε σε δάσος της Σκωτίας, ισχυριζόμενη ότι αυτό το έδαφος τους ανήκει, εκδιώχθηκε από τις αστυνομικές αρχές, σε μια στιγμή που μεταδόθηκε σε live εικόνα στο Tik Tok.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC, τρία άτομα που αυτοαποκαλούνται ως το «Βασίλειο της Κουμπάλα», διέμεναν σε δασική περιοχή κοντά στο Τζέντμπεργκ. Τα συγκεκριμένα άτομα γνωστοποίησαν τις προηγούμενες μέρες ότι επαναδιεκδικούν γη που είχε κλαπεί από τους προγόνους τους πριν από 400 χρόνια.

Ταυτόχρονα, η αυτοαποκαλούμενη αφρικανική φυλή της Σκωτίας αρνείται να δεχτεί την εξουσία των δικαστηρίων που διέταξαν να πραγματοποιηθεί η απομάκρυνσή τους από το δάσος.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας, ενώ όπως φαίνεται και από το βίντεο που μεταδόθηκε ζωντανά στο Tik Tok, οι αρχές πέρασαν χειροπέδες στον Κόφι Οφέ, τον 36χρονο Γκανέζο που αυτοαποκαλείται Βασιλιάς Ατέενε και στην «υπηρέτρια» Κάουρα Τέιλορ από το Τέξας.

Από το σημείο απομακρύνθηκε και η 43χρονη Ζαν Γκάσο από την Ζιμπάμπουε, που αυτοαποκαλείται ως Βασίλισσα Νάντι, ενώ σε βάρος των τριών ατόμων απαγγέλθηκαν κατηγορίες για παραβάσεις που αφορούν τον μεταναστευτικό νόμο.

Μετά από σχετική απόφαση του δικαστηρίου, τα τρία άτομα της αυτοαποκαλούμενης αφρικανικής φυλής απαγορεύεται να επιστρέψουν στη συγκεκριμένη δασική έκταση, όπως και η εγκατάστασή τους σε οποιαδήποτε δημοτική έκταση.

Πηγή: BBC