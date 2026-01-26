Για πρώτη φορά αύριο (27/1), οι κολοσσοί των social media – TikTok, Meta και Youtube – καλούνται να υπερασπιστούν τη θέση τους σχετικά με το ότι οι πλατφόρμες τους δεν βλάπτουν την ψυχική υγεία των νέων ενώπιον ενόρκων σε δικαστήριο των ΗΠΑ, σύμφωνα με το CNN.

Μια 19χρονη, γνωστή με τα αρχικά KGM, μαζί με τη μητέρα της Κάρεν Γκλεν, έχει καταθέσει αγωγή κατά των TikTok, Meta και YouTube της Google, υποστηρίζοντας ότι οι εταιρείες σχεδίασαν εν γνώσει τους εθιστικά χαρακτηριστικά που επιδείνωσαν την ψυχική της υγεία και την οδήγησαν σε αυτοτραυματισμούς και αυτοκτονικές σκέψεις.

Το Snapchat, που περιλαμβανόταν αρχικά στους εναγόμενους, κατέληξε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό την περασμένη εβδομάδα.

Η υπόθεση φέρνει στο προσκήνιο ανησυχίες που εκφράζονται εδώ και χρόνια από γονείς, ειδικούς ψυχικής υγείας, ακτιβιστές και εφήβους: ότι τα social media εθίζουν τους νέους στην ατέρμονη κύλιση περιεχομένου, ενισχύουν τον διαδικτυακό εκφοβισμό, διαταράσσουν τον ύπνο και τους εκθέτουν σε επιβλαβές υλικό.

Παρά τις επανειλημμένες εμφανίσεις στελεχών της τεχνολογίας στο Κογκρέσο, οι εταιρείες έχουν μέχρι σήμερα αντιμετωπίσει ελάχιστες νομικές συνέπειες.

Η KGM άρχισε να χρησιμοποιεί social media σε ηλικία μόλις 10 ετών, παρά τις προσπάθειες της μητέρας της να περιορίσει την πρόσβαση. Σύμφωνα με την αγωγή, ο εθιστικός σχεδιασμός των πλατφορμών και οι συνεχείς ειδοποιήσεις συνέβαλαν στην επιδείνωση της ψυχικής της κατάστασης.

Επιπλέον, καταγγέλλεται ότι μέσω αλγοριθμικών προτάσεων ήρθε σε επαφή με αγνώστους, ακόμη και με ενήλικες με κακόβουλες προθέσεις, ενώ εκτέθηκε σε περιεχόμενο που ενίσχυε την κατάθλιψη και τις διαταραχές εικόνας σώματος.

Η υπόθεση αποτελεί μία από περίπου 1.500 παρόμοιες αγωγές που έχουν ενοποιηθεί σε ομοσπονδιακή διαδικασία. Η έκβασή της ενδέχεται να επηρεάσει καθοριστικά το μέλλον αυτών των υποθέσεων και να οδηγήσει τις εταιρείες σε αποζημιώσεις δισεκατομμυρίων, αλλά και σε αλλαγές στον σχεδιασμό των πλατφορμών τους.

Οι εταιρείες αρνούνται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι έχουν ενισχύσει τα μέτρα ασφάλειας και τα εργαλεία γονικού ελέγχου. Ωστόσο, όπως τονίζουν γονείς και οργανώσεις παιδικής προστασίας, η τελική κρίση ανήκει πλέον στους ενόρκους, οι οποίοι καλούνται να αποφασίσουν αν τα social media ευθύνονται για τη βλάβη της ψυχικής υγείας των νέων.

