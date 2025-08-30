Οι Χούθι της Υεμένης επιβεβαίωσαν ότι ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Σαναά σκότωσε τον πρωθυπουργό της κυβέρνησής τους, Άχμεντ αλ-Ραχάουι.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των ανταρτών το Σάββατο, ο αλ-Ραχάουι σκοτώθηκε την Πέμπτη μαζί με αρκετούς υπουργούς, κατά τη διάρκεια συνέλευσης της κυβέρνησης για την αποτίμηση του έργου της τον τελευταίο χρόνο. Ο ίδιος είχε αναλάβει καθήκοντα πρωθυπουργού των Χούθι τον Αύγουστο του 2024.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι έπληξε «στρατιωτικό στόχο του τρομοκρατικού καθεστώτος των Χούθι» στην περιοχή της Σαναά.

🚨 Israel eliminated at least 5 of the Houthis top brass today in Sanaa including the Minister of Defence Muhammad al-Atifi and the Chief of Staff Muhammad al-Ghamari.



Incredible work.



Israel is eliminating the world’s most barbaric terrorists daily 👏🏽



On top of that,… pic.twitter.com/0sjMcyXy4f August 28, 2025

Το Ισραήλ έχει στοχοποιήσει επανειλημμένα θέσεις των Χούθι τους τελευταίους μήνες, καθώς οι αντάρτες έχουν εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ, αλλά και δυτικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους στη Γάζα.

Παρά τις αεροπορικές επιδρομές, οι Χούθι δηλώνουν ότι οι ισραηλινές επιχειρήσεις δεν θα σταματήσουν τις στρατιωτικές τους δράσεις υπέρ των Παλαιστινίων.