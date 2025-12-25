Ανήμερα των Χριστουγέννων, ο Βαγγέλης Σταρίδας, ο Έλληνας ένοπλος φρουρός που επέζησε από την επίθεση των Χούθι σε εμπορικό πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα, έκανε την πρώτη του δημόσια ανάρτηση μετά τη δραματική περιπέτεια του καλοκαιριού. Με το μήνυμα αυτό θέλησε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του σε όσους στάθηκαν στο πλευρό του, προσευχήθηκαν γι’ αυτόν και βίωσαν μαζί με την οικογένειά του την αγωνία εκείνων των κρίσιμων ωρών.

Στην ανάρτησή του, ο ίδιος τονίζει τη σημασία της θέλησης και της εσωτερικής δύναμης, που όπως αναφέρει, τον βοήθησαν να παραμείνει όρθιος σε μια εμπειρία που εύχεται να μην χρειαστεί να βιώσει κανείς. Περιγράφει τα γεγονότα ως βαθύ προσωπικό μάθημα, επισημαίνοντας ότι όταν ο άνθρωπος φτάνει στα όριά του, η ψυχική αντοχή και η αποφασιστικότητα καθορίζουν την επιβίωση.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην οικογένειά του, που έζησε την αγωνία από μακριά, αλλά και στους ανθρώπους που αγωνιούσαν και προσεύχονταν για εκείνον όσο εκείνος πάλευε για τη ζωή του.

Η επίθεση που δέχθηκε το πλοίο ήταν σφοδρή. Πυραυλικά πλήγματα προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές και το σκάφος βυθίστηκε μέσα σε σύντομο χρόνο. Ο Βαγγέλης βρέθηκε στη θάλασσα για 48 ώρες μαζί με μέλη του πληρώματος, αντιμετωπίζοντας εξάντληση, κύματα και αβεβαιότητα για τη διάσωση. Οι ώρες ήταν καθοριστικές, με τον ίδιο να παλεύει να διατηρήσει την ψυχραιμία και την ελπίδα του ζωντανή μέχρι να φτάσει η βοήθεια.

Μετά τη διάσωσή του και την επιστροφή στην Ελλάδα, ξεκίνησε μια δύσκολη διαδικασία αποκατάστασης, τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά. Στις δημόσιες δηλώσεις του, περιέγραψε τον πανικό, τις εκρήξεις, τη στιγμή που συνειδητοποίησε ότι το πλοίο δεν μπορούσε να σωθεί και την εσωτερική μάχη που έδωσε για να μην καταρρεύσει.

Το μήνυμα που έστειλε ανήμερα των Χριστουγέννων λειτουργεί ως υπενθύμιση της ανθρώπινης αντοχής, της πίστης στη ζωή και της δύναμης της ψυχής, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί δημόσιο ευχαριστήριο λόγο σε όλους όσους στάθηκαν δίπλα του στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του.

Yemen's Houthis have released video of a second attack within days that ended with a commercial ship sinking in the Red Sea. At least four crew members from the Eternity C were killed and 15 others are missing. pic.twitter.com/NCNm4vHjkR — Al Jazeera English (@AJEnglish) July 10, 2025