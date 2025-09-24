Ένα drone που εξαπέλυσαν οι Χούθι χτύπησε την Τετάρτη στο Εϊλάτ του Ισραήλ σε κατοικημένη περιοχή, προακλώντας τον τραυματισμό πάνω από 20 ανθρώπων.
Η ισραηλινή αστυνομία ανέφερε ότι το drone χτύπησε κοντά σε ξενοδοχείο και ότι υπάρχουν υλικές ζημιές.
Οι αντάρτες από την Υεμένη αργότερα ανέλαβαν και την ευθύνη.
Η υπηρεσία παροχής πρώτων βοηθειών Magen David Adom ανέφερε ότι οι τραυματίες είναι 22, από τους οποίους δύο είναι σε σοβαρή κατάσταση: ένας 60χρονος που χτυπήθηκε στα πόδια από θραύσματα και ένας 30χρονος που φέρει τραύμα στο στήθος.
Αρκετοί άλλοι δέχτηκαν τις πρώτες βοήθειες.
Η επίθεση σημειώνεται την ώρα που το Ισραήλ γιορτάζει σήμερα τη δεύτερη ημέρα του Ρος Ασανά, της εβραϊκής Πρωτοχρονιάς. Τα ξενοδοχεία του Εϊλάτ συνήθως είναι γεμάτα αυτήν την περίοδο.