Ένα drone που εξαπέλυσαν οι Χούθι χτύπησε την Τετάρτη στο Εϊλάτ του Ισραήλ σε κατοικημένη περιοχή, προακλώντας τον τραυματισμό πάνω από 20 ανθρώπων.

Η ισραηλινή αστυνομία ανέφερε ότι το drone χτύπησε κοντά σε ξενοδοχείο και ότι υπάρχουν υλικές ζημιές.

Οι αντάρτες από την Υεμένη αργότερα ανέλαβαν και την ευθύνη.

Η υπηρεσία παροχής πρώτων βοηθειών Magen David Adom ανέφερε ότι οι τραυματίες είναι 22, από τους οποίους δύο είναι σε σοβαρή κατάσταση: ένας 60χρονος που χτυπήθηκε στα πόδια από θραύσματα και ένας 30χρονος που φέρει τραύμα στο στήθος.

NEW: A Houthi drone hit Israel's Eilat.



Multiple injuries reported. pic.twitter.com/ZqUetMjOY4 — Clash Report (@clashreport) September 24, 2025

Αρκετοί άλλοι δέχτηκαν τις πρώτες βοήθειες.

Medics and security forces are responding to reports of an impact in Eilat after sirens warning of a drone infiltration sounded in the city. pic.twitter.com/VpC9noHnGG — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 24, 2025

Η επίθεση σημειώνεται την ώρα που το Ισραήλ γιορτάζει σήμερα τη δεύτερη ημέρα του Ρος Ασανά, της εβραϊκής Πρωτοχρονιάς. Τα ξενοδοχεία του Εϊλάτ συνήθως είναι γεμάτα αυτήν την περίοδο.