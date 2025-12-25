Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένας 38χρονος άνδρας στη Μόσχα, ο οποίος ήπιε ένα κοκτέιλ περιέχον υγρό άζωτο κατά τη διάρκεια χριστουγεννιάτικης γιορτής εταιρείας. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, το περιστατικό συνέβη στο στούντιο μαγειρικής Igra Stolov, γνωστό και ως «Game of Tables», όπου οι καλεσμένοι παρακολουθούσαν μια εντυπωσιακή επίδειξη μαγειρικής με χρήση υγρού αζώτου από διάσημο σεφ.

Ο σεφ ετοίμασε τα κοκτέιλ με τρόπο θεαματικό, χρησιμοποιώντας υγρό άζωτο, μια ουσία που συχνά χρησιμοποιείται σε επαγγελματικές κουζίνες για την άμεση κατάψυξη των συστατικών. Ωστόσο, η ουσία αυτή είναι εξαιρετικά επικίνδυνη για κατανάλωση πριν εξατμιστεί πλήρως, καθώς μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι καλεσμένοι δεν γνώριζαν τον κίνδυνο, ενώ ο σεφ ενθάρρυνε τον Σεργκέι να πιει αμέσως το κοκτέιλ.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, φαίνεται ο 38χρονος να πίνει το ποτό και αμέσως να κρατάει το στομάχι του από τον πόνο, πριν καταρρεύσει. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι το υγρό άζωτο προκάλεσε ταχεία επέκταση αερίου μέσα στο σώμα του, με αποτέλεσμα τη ρήξη του στομάχου. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στην εντατική και υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση του τραυματισμένου οργάνου. Αν και έχει τις αισθήσεις του και η κατάστασή του σταδιακά βελτιώνεται, οι γιατροί εξακολουθούν να τη χαρακτηρίζουν σοβαρή.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι το υγρό άζωτο είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο για κατανάλωση. Σε θερμοκρασία δωματίου βράζει βίαια και όταν εισέλθει στο σώμα, μετατρέπεται γρήγορα σε αέριο, αυξάνοντας τον όγκο του περίπου εκατό φορές.

Αυτή η ξαφνική επέκταση μπορεί να προκαλέσει σοβαρή εσωτερική πίεση, οδηγώντας σε ρήξη στομάχου, αιμορραγία και βλάβη οργάνων. Το ακραίο ψύχος μπορεί επίσης να παγώσει τους ιστούς, επιδεινώνοντας τον τραυματισμό. Τα ποτά που παρασκευάζονται με υγρό άζωτο θεωρούνται ασφαλή μόνο όταν όλο το άζωτο έχει εξατμιστεί πλήρως πριν την κατανάλωση.

Το περιστατικό υπενθυμίζει τον μεγάλο κίνδυνο που ενέχει η αμέλεια στη χρήση επικίνδυνων ουσιών ακόμα και σε φαινομενικά θεαματικές και διασκεδαστικές εκδηλώσεις.