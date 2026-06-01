Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σοκ και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην Τουρκία το πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο που τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από σύγκρουση.

Το δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 31 Μαίου στη δυτική Τουρκία, με τραγικό απολογισμό οκτώ νεκρούς, ανάμεσά τους ένα βρέφος μόλις 9 μηνών. Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται επίσης ο πατέρας του μωρού και ο 50χρονος οδηγός του λεωφορείου, ενώ συνολικά 33 άτομα τραυματίστηκαν.

Advertisement

Advertisement

#TurkeyWatch 🇹🇷: A bus crashed into highway barriers and caught fire in western Turkey, killing 8 people and injuring 33 others.



Just more confirmation of Hanke's Schoolboy Theory of History: It's just one damn thing after another.pic.twitter.com/Fn2mtEDeVr — Steve Hanke (@steve_hanke) May 31, 2026

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το τροχαίο έγινε περίπου στη 01:40 στην επαρχία Ντενιζλί, όταν λεωφορείο της εταιρείας Pamukkale Turizm, που εκτελούσε το δρομολόγιο Σμύρνη – Αττάλεια, προσέκρουσε στις προστατευτικές μπαριέρες του δρόμου. Στο όχημα επέβαιναν 38 επιβάτες και τρία μέλη πληρώματος. Από τους τραυματίες, τρεις νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να τους κρατήσουν στη ζωή.

Η επίσημη ταυτοποίηση των θυμάτων αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσω εξετάσεων DNA. Για τον λόγο αυτό ελήφθησαν δείγματα αίματος από συγγενείς που ταξίδεψαν από τη Σμύρνη και την Αττάλεια στο Ιατροδικαστικό Ινστιτούτο του Ντενιζλί. Παρ’ όλα αυτά, αρκετοί συγγενείς δήλωσαν ότι αναγνώρισαν ήδη τις σορούς των αγαπημένων τους προσώπων.

Όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα, το λεωφορείο φέρεται αρχικά να εξετράπη της πορείας του, να προσέκρουσε στα κιγκλιδώματα ασφαλείας και αμέσως μετά να ξέσπασε φωτιά. Οι φλόγες εξαπλώθηκαν με μεγάλη ταχύτητα, μετατρέποντας το όχημα σε παγίδα θανάτου για τους επιβάτες.

Tourist Bus Accident In Southwest Turkey Leaves Eight Dead, Including Child, 33 Injured



The bus crashed into roadside barriers on the Denizli-Aydın Highway and caught fire after the collision.



📷 TRT HABER pic.twitter.com/8tdhKEADjl — RT_India (@RT_India_news) May 31, 2026

Το δυστύχημα σημειώθηκε την τελευταία ημέρα του Έιντ αλ-Αντχά, μίας από τις σημαντικότερες θρησκευτικές γιορτές στην Τουρκία. Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου παρατηρείται αυξημένη κίνηση στους δρόμους, καθώς πολλοί πολίτες ταξιδεύουν είτε για να επισκεφθούν συγγενείς είτε για διακοπές, γεγονός που συνήθως οδηγεί και σε αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων.

Advertisement

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλεί πληροφορία που μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με την οποία ο πατέρας του βρέφους προσπάθησε να προστατεύσει το παιδί του μέσα στο φλεγόμενο λεωφορείο, καλύπτοντάς το με το σώμα του.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα, πυροσβεστικές δυνάμεις, αστυνομία και χωροφυλακή, ενώ οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Ντενιζλί. Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην πληροφορία ότι περίπου είκοσι λεπτά πριν από το δυστύχημα, ο οδηγός είχε σταματήσει το λεωφορείο στην άκρη του δρόμου λόγω τεχνικού προβλήματος.

Σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες τραυματιών που επικαλούνται τουρκικά μέσα, ο οδηγός πραγματοποίησε έλεγχο στο όχημα και στη συνέχεια συνέχισε κανονικά το ταξίδι. Λίγη ώρα αργότερα, ωστόσο, το λεωφορείο βγήκε από την πορεία του, οδηγώντας στη μοιραία σύγκρουση και στην τραγωδία που ακολούθησε.

Advertisement

Με πληροφορίες από ABC News