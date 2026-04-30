Μια υπόθεση που προκαλεί αποτροπιασμό συγκλονίζει τις ΗΠΑ, καθώς μια νεαρή γυναίκα ομολόγησε ότι σκότωσε τον σύντροφό της ύστερα από έναν φαινομενικά ασήμαντο καβγά για το αν θα φάνε στο σπίτι ή έξω. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μέσα σε λίγα λεπτά, αλλά φαίνεται πως ήταν η κορύφωση μιας σχέσης με εντάσεις και σημάδια βίας που είχαν ήδη εμφανιστεί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο άνδρας επέστρεψε στο σπίτι φέρνοντας τρόφιμα με σκοπό να μαγειρέψει, κάτι που προκάλεσε έντονη αντίδραση από τη σύντροφό του, η οποία ήθελε να βγουν έξω. Ο διαπληκτισμός που ακολούθησε κλιμακώθηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα η γυναίκα να τον μαχαιρώσει θανάσιμα στο στήθος. Παρά τις προσπάθειες των αστυνομικών να τον επαναφέρουν, ο άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του.

Η ίδια φέρεται να παραδέχθηκε την πράξη της χωρίς ιδιαίτερη αντίσταση, ενώ οι δηλώσεις της μετά τη σύλληψη προκαλούν ερωτήματα για την ψυχική της κατάσταση και τη σοβαρότητα με την οποία αντιλαμβανόταν όσα συνέβησαν. Την ίδια στιγμή, αποκαλύψεις για προηγούμενα περιστατικά βίας στη σχέση ενισχύουν την εικόνα ενός επικίνδυνου περιβάλλοντος που είχε ήδη διαμορφωθεί.

Η κατηγορούμενη αντιμετωπίζει πλέον βαρύτατες κατηγορίες και, εφόσον καταδικαστεί, κινδυνεύει με ποινή ισόβιας κάθειρξης.