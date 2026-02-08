Σοκ προκάλεσε ο σοβαρός τραυματισμός της Λίντσεϊ Βον κατά τη διάρκεια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, με την εικόνα της πτώσης της να παγώνει αθλητές και θεατές.

Η 41χρονη θρύλος του αλπικού σκι έχασε τον έλεγχο στη σημερινή της κατάβαση και κατέληξε με δύναμη στο χιόνι, σε ένα ατύχημα που φαινόταν από την πρώτη στιγμή ιδιαίτερα ανησυχητικό. Οι κραυγές της από τον πόνο ακούγονταν ξεκάθαρα στη ζωντανή μετάδοση, προκαλώντας έντονη αναστάτωση.

Οι διοργανωτές κινητοποιήθηκαν άμεσα, με ελικόπτερο να προσγειώνεται στην πίστα για να παραλάβει την Αμερικανίδα πρωταθλήτρια και να τη μεταφέρει εσπευσμένα σε νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Βον αγωνιζόταν ήδη με σοβαρό πρόβλημα στον αχίλλειο τένοντα, καθώς είχε τραυματιστεί μόλις μία εβδομάδα πριν από την έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων. Παρ’ όλα αυτά, επέλεξε να αγωνιστεί, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά το αγωνιστικό της πνεύμα, αλλά και το ρίσκο που ενέχει το άθλημα σε αυτό το επίπεδο.

Το βίντεο της πτώσης κάνει τον γύρο του κόσμου, ενώ οι φίλοι του σκι περιμένουν με αγωνία νεότερα για την κατάσταση της υγείας της.