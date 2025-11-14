Ένα λεωφορείο προσέκρουσε πάνω σε στάση στην περιοχή Ostermalm, στο κέντρο της Στοκχόλμης στην Σουηδία, σε ένα περιστατικό που χαρακτηρίζεται ως «ιδιαίτερα σοβαρό».

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από το τροχαίο έχουν σκοτωθεί πολίτες και αρκετοί έχουν τραυματιστεί σοβαρά. Η περιοχή έχει αποκλειστεί από την αστυνομία, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει πυροσβεστικές δυνάμεις και ασθενοφόρα.

#BREAKING A bus has crashed into a bus shelter on Valhallavägen in the upscale Östermalm district of central Stockholm, seriously injuring several people. pic.twitter.com/FDkVB6PweZ — Breaking News (@TheNewsTrending) November 14, 2025

Διασώστες που έφτασαν στην περιοχή κάνουν λόγο για πολλούς τραυματίες, ενώ τα σουηδικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι από την πρόσκρουση υπάρχουν αρκετοί νεκροί.

Οι σουηδικές αρχές έχουν επίσης επιβεβαιώσει την ύπαρξη νεκρών, αλλά και το γεγονός ότι από το τροχαίο υπάρχουν αρκετοί τραυματισμοί, χωρίς να δίνουν στην δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες.

Η Sophie Gunnarsson, εκπρόσωπος τύπου και αρμόδια σε θέματα συγκοινωνίας, τονίζει ότι πρόκειται για ένα σοβαρό περιστατικό αν και προς το παρόν δεν μπορούν να γίνουν αναφορές για την έκταση της καταστροφής, ούτε για τα αίτια που προκάλεσαν την πρόσκρουση.

#BREAKING: Footage from Stockholm, Sweden as police confirm multiple fatalities after a bus plowed into a bus stop



Driver under arrest — TV4 https://t.co/7cgZScoezz pic.twitter.com/FUIYyNTlfA — Rapid Report (@RapidReport2025) November 14, 2025

Αυτόπτης μάρτυρας και κάτοικος της περιοχής, αναφέρει ότι καθόταν στο δωμάτιό του όταν άκουσε έναν δυνατό θόρυβο και αμέσως μετά ανθρώπους να φωνάζουν για βοήθεια. «Έτρεξα στο παράθυρο και είδα ένα λεωφορείο να έχει τρακάρει, καθώς και αρκετούς ανθρώπους στο έδαφος», περιγράφει.

«Διέσχιζα τον δρόμο και είδα το διώροφο λεωφορείο που μόλις είχε καταστρέψει την στάση», αναφέρει μία γυναίκα που βρισκόταν στον τόπο του τροχαίου. «Αυτό που αντίκρισα ήταν το απόλυτο χάος, θα βλέπω εφιάλτες», πρόσθεσε.