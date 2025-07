Ένα σπάνιο μαύρο παγόβουνο που εντοπίστηκε ανοιχτά των ακτών του Λαμπραντόρ έχει προκαλέσει αίσθηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς ένας ψαράς το φωτογράφισε την ώρα που ψάρευε γαρίδες τον περασμένο μήνα.

Ο Χάλουρ Αντόνιουσεν, με καταγωγή από τα Νησιά Φερόε, εργάζεται σε μηχανότρατα-ψυγείο και φωτογράφισε το παγόβουνο ενώ βρισκόταν με το πλήρωμά του στο αλιευτικό σκάφος Saputi, στα ανοικτά του Λαμπραντόρ, στα μέσα Μαΐου.

«Έχω δει πολλά παγόβουνα, αλλά αυτό ήταν εντελώς διαφορετικό. Δεν ήταν μόνο μαύρο – είχε σχήμα σχεδόν διαμαντιού», δήλωσε σε συνέντευξή του στην εκπομπή Labrador Morning του CBC Radio.

Το παγόβουνο εντοπίστηκε περισσότερο από 100 χιλιόμετρα από την ακτή, στο κανάλι Hopedale, ανάμεσα στο Nain και το Hopedale. Μόλις την προηγούμενη ημέρα, ένα μέλος του πληρώματος είχε καταμετρήσει 47 παγόβουνα στην περιοχή.

Με περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας στην αλιεία, ο 64χρονος Αντόνιουσεν, ο οποίος ψαρεύει στα ανοιχτά της Γροιλανδίας και – από το 1989 – στα ανοιχτά του Λαμπραντόρ, δήλωσε πως δεν είχε ξαναδεί τίποτα παρόμοιο.

Υπολόγισε ότι το παγόβουνο ήταν τουλάχιστον τρεις φορές μεγαλύτερο από ένα τυπικό μπανγκαλόου, αν και το ακριβές μέγεθος ήταν δύσκολο να εκτιμηθεί από τη θάλασσα. Τράβηξε φωτογραφία από απόσταση περίπου έξι χιλιομέτρων.

«Δεν κουβαλάω συνήθως φωτογραφική μηχανή στη δουλειά, αλλά ήταν τόσο εντυπωσιακό που έτρεξα στο δωμάτιό μου, πήρα το τηλέφωνό μου και το φωτογράφισα», είπε.

Το παγόβουνο έμοιαζε με βράχο, με σκούρες γκρι αποχρώσεις, και απέκλεισε γρήγορα το ενδεχόμενο να πρόκειται για απλή σκιά. Ανέβασε τη φωτογραφία στο Facebook, όπου έγινε αμέσως viral, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες σχόλια.

Οι χρήστες των social media έκαναν λόγο για τα πάντα — από εξωγήινους και δεινόσαυρους μέχρι πολύτιμα μέταλλα.

«Είναι ένα oil berg», αστειεύτηκε κάποιος.

«Μοιάζει με γιγάντιο μαλλιαρό μαμούθ!», σχολίασε άλλος.

Ο Αντόνιουσεν ξεκαθάρισε: πρόκειται για πραγματική φωτογραφία.

Τι λένε οι επιστήμονες

Ο Λεβ Ταράσοφ, φυσικός στο Πανεπιστήμιο Memorial και ειδικός στη μοντελοποίηση παγετωδών συστημάτων, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο το παγόβουνο να περιέχει ηφαιστειακή τέφρα. Όπως εξήγησε, υπάρχουν ηφαίστεια κάτω από τους πάγους της Ισλανδίας και θερμά σημεία στην ενδοχώρα της Γροιλανδίας.

Ο ίδιος έχει παρατηρήσει μικρότερες εκδοχές μαύρου πάγου στο φιόρδ Κανγκερλουσουάκ της Γροιλανδίας το περασμένο καλοκαίρι. Υπολογίζει πως ο πάγος θα μπορούσε να είναι ηλικίας τουλάχιστον 1.000 ετών – ίσως και 100.000.

Καθώς ο πάγος από την ενδοχώρα της Γροιλανδίας μετακινείται αργά προς την ακτή, σπάει και σχηματίζει παγόβουνα. Αυτά μπορεί να ταξιδεύουν από έναν έως και τρία χρόνια πριν φτάσουν στις ακτές της Νέας Γης και του Λαμπραντόρ.

