Ένα παγόβουνο στον Νότιο Ωκεανό, γνωστό ως A23a, εμφανίζει στην επιφάνειά του μια τεράστια «πισίνα» νερού τήξης, κάτι που σύμφωνα με τους επιστήμονες μπορεί να προειδοποιεί για επικείμενη διάλυση.

Δορυφορικές εικόνες δείχνουν ένα ανυψωμένο χείλος πάγου γύρω από την άκρη του παγόβουνου, συγκρατώντας δισεκατομμύρια λίτρα νερού αρκετά για να γεμίσουν χιλιάδες ολυμπιακές πισίνες. Σε ορισμένα σημεία, το νερό φαίνεται βαθύ μπλε, υποδηλώνοντας βάθος πολλών μέτρων. Η συνολική έκταση της «πισίνας» φτάνει τα 800 τετραγωνικά χιλιόμετρα, μεγαλύτερη από το Σικάγο.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με τον Douglas MacAyeal από το Πανεπιστήμιο του Σικάγο, η συγκράτηση του νερού οφείλεται σε λυγισμένες άκρες που λειτουργούν σαν φυσικό φράγμα. Οι ραβδώσεις που φαίνονται στην επιφάνεια μαρτυρούν την αρχική ροή του πάγου όταν το A23a ήταν ακόμα συνδεδεμένο με την Ανταρκτική.

Το παγόβουνο αποκόπηκε από τον πάγο Filchner–Ronne το 1986, έχοντας τότε πενταπλάσιο μέγεθος από σήμερα. Τώρα, με τη μετακίνησή του σε θερμότερα νερά, η διάσπασή του είναι πιθανή. Όπως εξηγεί ο Mike Meredith από το Βρετανικό Ανταρκτικό Ινστιτούτο, «αν το νερό εισχωρήσει σε ρωγμές και παγώσει ξανά, θα ανοίξει το παγόβουνο. Μπορεί να γίνει πολτός μέσα σε μια νύχτα».

Οι επιστήμονες παρακολουθούν στενά το φαινόμενο, καθώς το A23a παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους και πιο εντυπωσιακούς παγόμορφους γίγαντες της Ανταρκτικής.

Πηγή: Newscientist