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Η χειρουργική επέμβαση πραγματοποιήθηκε σε νοσοκομείο της Τρινκομαλί, όπου οι γιατροί εντόπισαν το πρόβλημα κατά τη διάρκεια νοσηλείας του άνδρα για εγκεφαλικό επεισόδιο.

Ο ασθενής, ο οποίος παρουσίαζε δυσκολία στην ούρηση, αναρρώνει ικανοποιητικά μετά την αφαίρεση της πέτρας που είχε μέγεθος αυγού στρουθοκαμήλου και μήκος 17 εκατοστά.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη μάζα βρισκόταν στην ουροδόχο κύστη του ασθενούς για διάστημα περίπου πέντε έως δέκα ετών.

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Γιατροί στη Σρι Λάνκα αφαίρεσαν από έναν άνδρα πέτρα στην ουροδόχο κύστη βάρους 3,1 κιλών – η οποία πιστεύεται ότι είναι η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ.

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα σε νοσοκομείο της Τρινκομαλί, στα ανατολικά της χώρας.

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Ο 55χρονος ασθενής είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της νοσηλείας, οι γιατροί εντόπισαν πέτρες στην ουροδόχο κύστη του, αφού παρατήρησαν ότι δυσκολευόταν να ουρήσει.

Κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης, οι γιατροί αφαίρεσαν την πέτρα, η οποία ζύγιζε όσο ένα νεογέννητο και είχε μέγεθος περίπου όσο ένα αυγό στρουθοκαμήλου.

«Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, πρόκειται για τη μεγαλύτερη πέτρα ουροδόχου κύστης που έχει καταγραφεί και αφαιρεθεί χειρουργικά», δήλωσε στο BBC Sinhala ο Δρ. Prahalahan Balakrishnan, ο οποίος ηγήθηκε της επέμβασης.

Πρόσθεσε ότι ο ασθενής χαίρει «άκρας υγείας». Παραμένει στο νοσοκομείο και συνεχίζει τη θεραπεία για τα άλλα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει, ανέφεραν οι γιατροί.

Ο Δρ. Balakrishnan συμπλήρωσε ότι εκτιμάται πως η πέτρα βρισκόταν στην ουροδόχο κύστη του ασθενούς για διάστημα περίπου πέντε έως δέκα ετών.

Οι λίθοι της ουροδόχου κύστεως σχηματίζονται όταν τα μεταλλικά στοιχεία στα ούρα κρυσταλλώνονται, μετατρεπόμενοι σε στερεές μάζες. Συνήθως εμφανίζονται όταν η ουροδόχος κύστη δεν αδειάζει πλήρως, με αποτέλεσμα να παραμένουν συμπυκνωμένα ούρα που μπορούν να σχηματίσουν κρυστάλλους. Οι μικροί λίθοι, με μέγεθος κόκκων άμμου, μπορούν να αποβληθούν από μόνοι τους. Ωστόσο, οι λίθοι με μέγεθος άνω του 1 εκατοστού συχνά εμποδίζουν τη ροή των ούρων και απαιτούν ιατρική παρέμβαση. Ένας λίθος ουροδόχου κύστεως που υπερβαίνει τα 4 εκατοστά σε μέγεθος χαρακτηρίζεται ως γιγαντιαίος.

Σύμφωνα με το βιβλίο των Παγκόσμιων Ρεκόρ Γκίνες, ο μεγαλύτερος λίθος ουροδόχου κύστεως αφαιρέθηκε από ασθενή στη Βραζιλία το 2003. Ζύγιζε 1,9 κιλά και είχε μήκος 17,9 εκατοστά. Ο λίθος ουροδόχου κύστεως που αφαιρέθηκε στη Σρι Λάνκα την περασμένη εβδομάδα είχε μήκος περίπου 17 εκατοστά.