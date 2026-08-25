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Ιδιοκτησίας Θεόδωρου Αγγελόπουλου ειναι το δεξαμενόπλοιο που δέχθηκε επίθεση από «άγνωστο βλήμα» ανοικτά του Ομάν και αποτελεί το τελευταίο περιστατικό εναντίον της εμπορικής ναυτιλίας στα Στενά του Ομάν.

Από το χτύπημα το τάνκερ τέθηκε εκτός λειτουργίας αφού το βλήμα προκάλεσε ζημιές στο μηχανοστάσιο του.

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Πρόκειται για το LR2 tanker των 115.000-dwt Metro Venetian (κατασκευής 2025) που επλήγη περίπου 9 ναυτικά μίλια (17 χλμ.) βορειοανατολικά της Ας Σισάχ, στο Ομάν με σημαία Λιβερίας.

Σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυτιλίας UKMTO, η οποία υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας, το περιστατικό σημειώθηκε τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη.

«Το πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα, το οποίο προκάλεσε ζημιά στο μηχανοστάσιο και εξουδετέρωσε το σκάφος», ανέφερε η UKMTO, διευκρινίζοντας ότι τα μέλη του πληρώματος είναι σώα.