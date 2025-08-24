Αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε αεροσκάφος της American Airlines στην Ουάσινγκτον, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε συσκευή επιβάτη, προκαλώντας ανησυχία στους υπόλοιπους επιβάτες.

Η πτήση 357 της American Airlines, με προορισμό το Φοίνιξ της Αριζόνας, αναγκάστηκε να προσγειωθεί στο διεθνές αεροδρόμιο «Ντάλες» της Ουάσινγκτον, έπειτα από αναφορές για φωτιά στην καμπίνα.

Advertisement

Advertisement

BREAKING 🇺🇸 : American Airlines Phoenix-bound flight from Philadelphia was forced to land at Dulles International Airport in Virginia after a fire was reported in the passenger rows – reports pic.twitter.com/d5Q4J8J95U — Zaid Ahmd (@realzaidzayn) August 24, 2025

Σύμφωνα με μια επιβάτιδα που μίλησε στο ABC News, καθόταν σε σειρά εξόδου κινδύνου και κοιμόταν όταν ξύπνησε βλέποντας μια αεροσυνοδό να πηδά πάνω στη θέση της για να χρησιμοποιήσει τον πυροσβεστήρα. «Άρχισα να μυρίζω καπνό και πολλοί επιβάτες έβηχαν. Όταν κοίταξα πίσω μου, μπορούσαμε να δούμε ότι κάτι καίγονταν», ανέφερε.

Η American Airlines ανακοίνωσε ότι «η φωτιά στη συσκευή περιορίστηκε άμεσα από τα μέλη του πληρώματος πριν την προσγείωση» και το αεροσκάφος κατέβηκε με ασφάλεια.