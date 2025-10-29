Την 102η επέτειο από την ίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας γιόρτασε σήμερα (29/10) η Τουρκία με τις επίσημες εκδηλώσεις της ημέρας να ξεκινούν στο Ανıτκαμπίρ, το μαυσωλείο του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, όπου ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατέθεσε στεφάνι με την ημισέληνο.

Στη συνέχεια, ο Τούρκος Πρόεδρος επισκέφθηκε τον Πύργο Μισάκ-ι Μιλλί συνοδευόμενος από ομάδα αξιωματούχων.

Στο Βιβλίο Επισκεπτών του Ανıτκαμπίρ, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έγραψε: «Εργαζόμαστε με απόλυτη αποφασιστικότητα για να ανυψώσουμε τη Δημοκρατία της Τουρκίας, που ιδρύθηκε πριν από 102 χρόνια με πολλές θυσίες, στο επίπεδο των σύγχρονων πολιτισμών και ακόμη παραπέρα.

Ενώ ενισχύουμε το διεθνές κύρος της χώρας μας, συνεχίζουμε αδιάκοπα τις εσωτερικές επενδύσεις και τις προσπάθειες ανάπτυξης.»

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 102 YAŞINDA



Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε επίσης στους μεγάλους στόχους ανάπτυξης και ασφάλειας της χώρας στο πλαίσιο του οράματος «Ο Αιώνας της Τουρκίας».

«Σύμφωνα με τους στόχους του Αιώνα της Τουρκίας, σημειώνουμε πρωτοποριακά βήματα σε κάθε τομέα», είπε, επαναβεβαιώνοντας τις προσπάθειες για «μια Τουρκία απαλλαγμένη από την τρομοκρατία, όπου οι 86 εκατομμύρια πολίτες μας θα ζουν ειρηνικά».

(Με πληροφορίες από Anadolu)