το MV Mwanza να πλέει προς το βράχο Μπίσμαρκ στη λίμνη Βικτώρια της Τανζανίας

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Κρουαζιερόπλοιο προσέκρουσε σε βράχια, αφότου έκανε ελιγμό για να αποφύγει τη σύγκρουση με άλλο σκάφος στην Τανζανία.

Το βίντεο απεικονίζει το MV Mwanza να πλέει προς το βράχο Μπίσμαρκ στη λίμνη Βικτώρια της Τανζανίας, τη μεγαλύτερη τροπική λίμνη του κόσμου. Το πλοίο, το οποίο μπορεί να μεταφέρει έως και 1.200 επιβάτες, σταματάει απότομα, ενώ οι θεατές παρακολουθούν με δυσπιστία.

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Λίγα λεπτά νωρίτερα, σύμφωνα με την Daily Mail, το πλοίο είχε αποφύγει τη σύγκρουση με ένα σκάφος που ερχόταν από το Σενγκερέμα, στη βορειοδυτική πλευρά της χώρας.

Το πλοίο, μήκους 93,6 μέτρων, τέθηκε σε υπηρεσία φέτος.

Ο μάρτυρας Μπακάρι Μουιγκέλι, δήλωσε ότι οι άμεσες ενέργειες του καπετάνιου του πλοίου απέτρεψαν το σκάφος από το να υποστεί ακόμη μεγαλύτερες ζημιές. Δήλωσε στο τοπικό ειδησεογραφικό μέσο «The Citizen Reporter»: «Το πλοίο ήταν έτοιμο να συγκρουστεί με ένα επιβατηγό πλοίο που ερχόταν από το Σενγκερέμα. Ο χειριστής έκανε όπισθεν και τότε ήταν που το MV Mwanza προσέκρουσε σε έναν βράχο. Αν δεν είχε αντιδράσει τόσο γρήγορα και δεν είχε κάνει όπισθεν, το MV Mwanza θα είχε προσκρούσει στους δύο βράχους, προκαλώντας την πτώση τους».

Έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό. Κανείς δεν τραυματίστηκε.