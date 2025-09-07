Ένα σπάνιο και απρόβλεπτο γεγονός οδήγησε σε προσωρινή διακοπή ενός ποδοσφαιρικού αγώνα στην Τανζανία. Ο αγώνας ανάμεσα στην City FC Abuja και την JKU FC αναβλήθηκε στο 77ο λεπτό, όταν ένα μεγάλο σμήνος μελισσών εμφανίστηκε πάνω από τον αγωνιστικό χώρο.

Οι παίκτες και οι διαιτητές αναγκάστηκαν να ξαπλώσουν στο έδαφος για να αποφύγουν τυχόν τσιμπήματα, ενώ η διακοπή κράτησε μερικά λεπτά μέχρι να απομακρυνθεί το σμήνος.

Μετά την επιστροφή τους στον αγωνιστικό χώρο, το παιχνίδι συνεχίστηκε κανονικά και ολοκληρώθηκε με νίκη της City FC Abuja με σκορ 2-1. Παρά το γεγονός ότι οι φιλοξενούμενοι είχαν προηγηθεί μέσω αυτογκόλ, οι ποδοσφαιριστές της Αμπούτζα κατάφεραν να αντιδράσουν δυναμικά στα τελευταία λεπτά, σημειώνοντας δύο γκολ και πανηγυρίζοντας μια σημαντική νίκη μπροστά στο κοινό τους.