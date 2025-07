Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη κατά την διάρκεια αγώνα τένις για το Rouen Open, όταν η Χάριετ Νταρτ απευθύνθηκε στον διαιτητή της αναμέτρησης, ζητώντας του να πει στην Λοΐς Μπουασόν να φορέσει αποσμητικό. «Μπορείς να της πεις να φορέσει αποσμητικό γιατί μυρίζει πολύ άσχημα;», η ατάκα «φωτιά» της Βρετανίδας αθλήτριας.

Ο διάλογος της Νταρτ με τον διαιτητή καταγράφηκαν από μιικρόφωνο που ήταν δίπλα στο γήπεδο και τα σχόλια της τενίστριας προκάλεσαν μεγάλες αντιδράσεις στα social media. Ως εκ τούτου, η Βρετανίδα Νο4 αναγκάστηκε να ζητήσει δημόσια συγνώμη για την συμπεριφορά της λέγοντας τα εξής:

«Γεια σε όλους, θέλω να ζητήσω συγγνώμη για αυτό που είπα στο γήπεδο σήμερα. Ήταν ένα σχόλιο της στιγμής που πραγματικά μετανιώνω», έγραψε η Νταρτ στο Instagram. «Δεν θέλω να εκφράζομαι έτσι και αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη. Έχω μεγάλο σεβασμό για τη Λοΐς και για το πώς αγωνίστηκε σήμερα. Θα μάθω από αυτό και θα προχωρήσω.»

Harriet Dart asked the umpire to tell her opponent to wear deodorant 😳



She lost the match 6-0 6-3



(h/t @popalorena)

