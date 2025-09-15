Παρελθόν αποτελεί από τον Παναθηναϊκό ο Ρουί Βιτόρια, ο οποίος πλήρωσε το πολύ κακό ξεκίνημα των «πράσινων» στο πρωτάθλημα της Super League.

Μετά από μόλις τρεις αγωνιστικές στο πρωτάθλημα, το «τριφύλλι» μετράει 1 ισοπαλία και 1 ήττα, με αποτέλεσμα να βρίσκεται στο -8 από Ολυμπιακό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ – έχοντας ένα παιχνίδι λιγότερο.

Η ήττα από την Κηφισιά, η ισοπαλία με τον Λεβαδειακό αλλά κυρίως η εικόνα της ομάδας οδήγησαν τη διοίκηση του συλλόγου να προχωρήσει στη λύση της συνεργασίας με τον Πορτογάλο τεχνικό, πριν το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό την ερχόμενη Κυριακή (21/9).

Ήδη εξετάζονται πιθανές διάδοχες λύσεις, ενώ είναι πιθανό δε, σε πρώτη φάση ο Παναθηναϊκός να πάει με «υπηρεσιακή» λύση στον πάγκο του έως το ντέρμπι των «αιωνίων» στο «Απόστολος Νικολαΐδης».

Ο Ρουι Βιτόρια ανέλαβε το «τιμόνι» του Παναθηναϊκού τον Οκτώβριο του 2024 και αποχωρεί μετά από 43 παιχνίδια μετρώντας 23 νίκες, 9 ισοπαλίες και 11 ήττες.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον κ. Ρουί Βιτόρια. Ευχόμαστε καλή συνέχεια στον Πορτογάλο προπονητή και στο επιτελείο του».

