Περισσότεροι από 250 επιβάτες εγκλωβίστηκαν στην Καραϊβική όταν ένας μεγάλος αρουραίος εντοπίστηκε να κινείται μέσα στην καμπίνα αεροσκάφους της KLM, γεγονός που ανάγκασε την αεροπορική εταιρεία να ακυρώσει την πτήση επιστροφής προς την Ολλανδία.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε πτήση της KLM από το Άμστερνταμ προς την Αρούμπα, με κατεύθυνση έπειτα προς το Μπονέρ. Ο αρουραίος έγινε αντιληπτός ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν ήδη καθ’ οδόν. Αντί να επιστρέψει στο αεροδρόμιο Σίπχολ, το πλήρωμα συνέχισε κανονικά προς την Αρούμπα, όπου το αεροσκάφος τέθηκε άμεσα εκτός υπηρεσίας.

Advertisement

Advertisement

Βίντεο επιβατών δείχνουν τον μεγάλο αρουραίο να σκαρφαλώνει κατά μήκος της ράγας της κουρτίνας πάνω από τα καθίσματα στην καμπίνα, προκαλώντας ανησυχία τόσο στους ταξιδιώτες όσο και στο πλήρωμα. Η KLM επιβεβαίωσε ότι το αεροσκάφος δεν μπορούσε να εκτελέσει την προγραμματισμένη πτήση επιστροφής προς το Άμστερνταμ πριν υποβληθεί σε εκτεταμένο καθαρισμό και ελέγχους ασφαλείας.

Η πτήση επιστροφής της ακυρώθηκε, επηρεάζοντας συνολικά 254 επιβάτες, συμπεριλαμβανομένων όσων ταξίδευαν μεταξύ Αρούμπα και Μπονέρ. Η KLM φρόντισε για τη διαμονή των επιβατών σε ξενοδοχεία, ενώ προχώρησε σε επανακρατήσεις σε εναλλακτικές πτήσεις.

Σύμφωνα με την εφημερίδα De Telegraaf, ο αρουραίος παρέμεινε ελεύθερος μέσα στο αεροσκάφος για περισσότερο από ένα 24ωρο και πιάστηκε από προσωπικό εδάφους περίπου 36 ώρες μετά τον αρχικό εντοπισμό του. Μόνο μετά την απομάκρυνση του ζώου μπόρεσαν να ξεκινήσουν οι εργασίες καθαρισμού και επιθεώρησης, ώστε το αεροσκάφος να κριθεί ξανά κατάλληλο για πτήση.

Η KLM τόνισε ότι η ασφάλεια επιβατών και πληρώματος αποτέλεσε τον καθοριστικό λόγο για την ακύρωση, υπογραμμίζοντας ότι το αεροσκάφος δεν θα επιστρέψει σε επιχειρησιακή λειτουργία πριν ολοκληρωθούν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι.

Οι αρουραίοι συνιστούν σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια της αεροπορίας, καθώς μπορούν να ροκανίσουν ηλεκτρικές καλωδιώσεις, μονώσεις και συστήματα ελέγχου, προκαλώντας βλάβες στα όργανα ή κρίσιμες ειδοποιήσεις συστημάτων. Πέρα από τις μηχανικές ζημιές, δημιουργούν και σοβαρά ζητήματα υγιεινής και βιοασφάλειας, καθιστώντας αναγκαία την πλήρη απολύμανση του αεροσκάφους πριν αυτό μπορέσει να πετάξει ξανά με ασφάλεια.