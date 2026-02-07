Νεκρός στο διαμέρισμά του στη Μόσχα εντοπίστηκε ο πρώην υφυπουργός Δικαιοσύνης της Ρωσίας, Σεργκέι Τρόπιν, με τις ρωσικές Αρχές να αποδίδουν τον θάνατό του σε πνιγμό στην μπανιέρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσαν ρωσικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας, η σορός του Τρόπιν βρέθηκε στο μπάνιο του διαμερίσματός του στη δυτική Μόσχα, χωρίς εμφανή σημάδια βίαιου θανάτου. Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη μακρά αλυσίδα δυστυχημάτων, αυτοκτονιών και ανθρωποκτονιών που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στους κόλπους της ρωσικής ελίτ.

Advertisement

Advertisement

BREAKING:



The former Deputy Minister of Justice of the Russia Sergey Tropin has been found dead in his Moscow apartment.



The authorities say he drowned in his bathtub pic.twitter.com/ETJb4lDZDA — Visegrád 24 (@visegrad24) February 6, 2026

Τι αναφέρουν οι ρωσικές Αρχές

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tass μετέδωσε ότι οι ρωσικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δεν εντόπισαν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

«Δεν υπάρχουν στοιχεία που να παραπέμπουν σε έγκλημα. Η αιτία θανάτου διερευνάται», ανέφερε πηγή των αρχών στο πρακτορείο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η βασική εκδοχή που εξετάζεται είναι ο πνιγμός, ενώ μέχρι στιγμής έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας.

Η πορεία του Σεργκέι Τρόπιν

Ο Σεργκέι Τρόπιν διετέλεσε υφυπουργός Δικαιοσύνης της Ρωσίας την περίοδο 1996-1997, κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Μπόρις Γέλτσιν. Το 1996 τιμήθηκε με τον ανώτατο βαθμό του Κρατικού Συμβούλου Δικαιοσύνης.

Πέρα από τη θητεία του στην πολιτική τη δεκαετία του ’90, είχε μακρά παρουσία στον νομικό χώρο, έχοντας υπηρετήσει σε διάφορες θέσεις του δικαστικού και διοικητικού μηχανισμού της Ρωσίας.

Μακρά σειρά ανεξήγητων θανάτων

Ο θάνατος του Τρόπιν ενισχύει τις ανησυχίες γύρω από τη μακρά λίστα αιφνίδιων και αμφιλεγόμενων θανάτων μελών της ρωσικής πολιτικής και διοικητικής ελίτ. Τον Ιανουάριο, ο πρώην υφυπουργός Εργασίας Αλεξέι Σκλιαρ είχε βρεθεί νεκρός στη Νέα Μόσχα, με τις Αρχές να αποδίδουν τότε τον θάνατό του σε αυτοκτονία.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών και δημοσιεύματα διεθνών μέσων ενημέρωσης, από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία περισσότεροι από δύο δεκάδες νυν και πρώην υψηλόβαθμοι Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν χάσει τη ζωή τους υπό αδιευκρίνιστες ή ασυνήθιστες συνθήκες, με παρόμοια περιστατικά να καταγράφονται σχεδόν σε μηνιαία βάση κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025.