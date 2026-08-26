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Πραγματογνωμοσύνη του στρατού αποκάλυψε ότι το πολεμικό υλικό έφερε παραπλανητική σήμανση εκπαιδευτικού εξοπλισμού, καλύπτοντας την πραγματική του φύση ως υψηλής εκρηκτικότητας πυρομαχικά.

Ο συλληφθείς ισχυρίστηκε ότι εκτελούσε νόμιμη επαγγελματική μεταφορά στρατιωτικού εξοπλισμού, παρουσιάζοντας σχετικά συνοδευτικά έγγραφα.

Ωστόσο, οι ιταλικές αρχές εντόπισαν ασυνέπειες στα έγγραφα και έλλειψη των απαραίτητων αδειών διέλευσης, διατάσσοντας την προσωρινή κράτηση του οδηγού για περαιτέρω έρευνα.

Οι αρχές εξετάζουν πλέον τη διαδρομή του φορτίου, τη νομιμότητα των εγγράφων και τον ρόλο της μεταφορικής εταιρείας στην υπόθεση.

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Συναγερμός σήμανε στο Μπάρι της Ιταλίας, όπου συνελήφθη Γάλλος οδηγός που εντοπίστηκε να μεταφέρει αντιαρματικούς πυραύλους Akeron, στο όχημά του, αμέσως μετά την άφιξή του από την Πάτρα. Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης ο 46χρονος Γάλλος ακινητοποιήθηκε από την ιταλική Οικονομική Αστυνομία κατά την αποβίβασή του στο Μπάρι από πλοίο που είχε αναχωρήσει από την Πάτρα.

Γάλλος οδηγός έκρυβε πυραύλους σε όχημά του

Κατά τον έλεγχο που έγινε στο όχημα που οδηγούσε, οι Αρχές εντόπισαν πέντε ειδικούς περιέκτες που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά αντιαρματικών οπλικών συστημάτων. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, ένας από τους περιέκτες ήταν άδειος, ενώ ένας δεύτερος περιείχε έναν αδρανή εκπαιδευτικό πύραυλο επίδειξης, χωρίς σύστημα καθοδήγησης, προωθητικό σύστημα ή πολεμική κεφαλή αναφέρει το rainews.it.

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Viaggiava con tre missili da guerra nascosti nel furgone. Un normale controllo di routine ha portato all’arresto, a Bari, di un cittadino francese di 46 anni, beccato mentre trasportava missili Akeron, potenti armi da combattimento prodotte in Francia. L’uomo proveniva dalla… pic.twitter.com/UOYZQCRDYg — Sky tg24 (@SkyTG24) August 26, 2026

Στους υπόλοιπους τρεις περιέκτες εντοπίστηκαν πύραυλοι τύπου Akeron, οι οποίοι, σύμφωνα με την πραγματογνωμοσύνη που πραγματοποιήθηκε από στελέχη του ιταλικού στρατού, χαρακτηρίζονται ως βαρύ στρατιωτικό υλικό.

Καθοριστική για τον χαρακτηρισμό των τριών εκρηκτικών μηχανισμών ήταν η πραγματογνωμοσύνη του Ιταλικού Στρατού. Όπως διαπιστώθηκε, στους σωλήνες υπήρχαν μπλε λωρίδες, οι οποίες σύμφωνα με τα πρότυπα του ΝΑΤΟ υποδηλώνουν υλικό που προορίζεται για εκπαίδευση και δεν περιέχει εκρηκτικό φορτίο. Σύμφωνα όμως με τα στελέχη του Στρατού, οι λωρίδες αυτές, χρώματος μπλε, δεν αποτελούσαν μέρος της αρχικής σήμανσης. Κάτω από την μπλε ταινία αποκαλύφθηκε ο κίτρινος-μαύρος χρωματισμός, ο οποίος συνδέεται με πυρομαχικά υψηλής εκρηκτικότητας με διατρητικό αποτέλεσμα.

Τι ισχυρίστηκε ο οδηγός

Ο Γάλλος οδηγός φέρεται να υποστήριξε ότι εργάζεται ως οδηγός σε γαλλική εταιρεία και ότι είχε αναλάβει τη μεταφορά του συγκεκριμένου υλικού στο πλαίσιο επαγγελματικής δραστηριότητας που σχετίζεται με στρατιωτικό εξοπλισμό.

Ο 46χρονος ανέφερε στις Ιταλικές Αρχές, το υλικό είχε μεταφερθεί αρχικά στην Ελλάδα για εργασίες επισκευής και συντήρησης και στη συνέχεια επέστρεφε στη Γαλλία.

Κατά τον έλεγχο φέρεται να επέδειξε τρεις διεθνείς φορτωτικές, καθώς και εμπορικά και ταξιδιωτικά έγγραφα. Προσκομίστηκε επίσης άδεια του γαλλικού Υπουργείου Άμυνας, η οποία είχε εκδοθεί το 2025 και αφορούσε δραστηριότητες σχετικές με πολεμικό υλικό.

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🔴🇮🇹🇫🇷 ALERTE INFO – Un Français a été arrêté en Italie avec trois missiles antichars Akeron dans sa camionnette.



Les missiles, découverts au port de Bari après son arrivée de Grèce, étaient recouverts de bandes bleues les faisant passer pour du matériel d’entraînement de… pic.twitter.com/a1olmdwzlY — Jon De Lorraine (@jon_delorraine) August 26, 2026

Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα έγγραφα που παρουσιάστηκαν κρίθηκαν γενικά ως προς τη φύση του φορτίου, ενώ εξετάζονται και «ασυνέπειες» στις ημερομηνίες και στις σφραγίδες.

Η ανακρίτρια του Δικαστηρίου του Μπάρι, η οποία διέταξε την προσωρινή κράτηση του 46χρονου, έκρινε ότι απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης. Στο σκεπτικό της φέρεται να επισημαίνεται ότι δεν παρουσιάστηκαν οι άδειες που απαιτούνται από την ιταλική νομοθεσία για τη μεταφορά πολεμικού υλικού μέσω της χώρας.

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Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν και τον ρόλο της μεταφορικής εταιρείας που συνδέεται με τον 46χρονο, καθώς από τους μέχρι στιγμής ελέγχους προέκυψαν ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο διαθέτει την απαιτούμενη εξειδίκευση για τη μεταφορά στρατιωτικού εξοπλισμού.

Σύμφωνα με το Sky TG24, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και οι ιταλικές Αρχές επιχειρούν πλέον να χαρτογραφήσουν ολόκληρη τη διαδρομή του φορτίου.

Στο επίκεντρο βρίσκονται η ακριβής προέλευση των πυραύλων, οι εργασίες που φέρεται να πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα, ο τελικός προορισμός τους, καθώς και η αυθεντικότητα και η νομιμότητα όλων των εγγράφων που συνόδευαν τη μεταφορά.

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Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο ερώτημα πώς οι τρεις πύραυλοι εμφανίζονταν αρχικά με μπλε σήμανση εκπαιδευτικού υλικού, ενώ κάτω από αυτήν, σύμφωνα με την πραγματογνωμοσύνη του ιταλικού Στρατού, εντοπίστηκε σήμανση που παραπέμπει σε πυρομαχικά υψηλής εκρηκτικότητας.