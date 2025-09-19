Διπλωματικές πηγές της Αθήνας σχολίασαν την συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ταγίπ Ερντογάν στις 25/9 στο Λευκό Οίκο αλλά και τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ, μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, στην οποία σημείωσε ότι οι συνομιλίες με τον πρόεδρο της Τουρκίας θα αφορούν, μεταξύ άλλων και τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων για το πρόγραμμα των F-35, που όπως έγραψε «αναμένεται να ολοκληρωθούν θετικά».

«Επαφές και συναντήσεις μεταξύ αρχηγών κρατών-μελών του ΝΑΤΟ αποτελούν τον κανόνα εντός της Συμμαχίας και δεν πρέπει να προκαλούν έκπληξη. Η αναφορά του Αμερικανού προέδρου στα F-35 ενόψει της επίσκεψης Ερντογάν στην Ουάσιγκτον περιορίζεται στη συνέχιση των σχετικών συνομιλιών, οι οποίες λαμβάνουν χώρα από τότε που η Τουρκία αποβλήθηκε από το πρόγραμμα των F-35», τονίζουν οι ίδιες πηγές και υπενθυμίζουν ότι «υπάρχουν δύο προβλέψεις στην αμερικανική νομοθεσία που απαγορεύουν την πώληση αμερικάνικου αμυντικού υλικού στην Τουρκία:

η απαγόρευση πώλησης F-35, για όσο η Τουρκία συνεχίζει να κατέχει τους S-400 και

οι κυρώσεις CAATSA στην τουρκική αμυντική βιομηχανία λόγω επίσης της κατοχής των S-400.

Στο πλαίσιο αυτό επισημαίνουν ότι «ενώ η άρση των κυρώσεων θα μπορούσε να αποφασιστεί με εκτελεστικό διάταγμα, η επιστροφή στο πρόγραμμα των F-35 που απαγορεύεται με νόμο (όσο η Τουρκία κατέχει τους S-400), απαιτεί τη σύμπραξη του Κογκρέσου για την τροποποίηση του νόμου. Συνομιλητές μας στην Ουάσιγκτον δεν θεωρούν πιθανό το ενδεχόμενο αυτό, καθώς σε όλες τις τακτικές τεχνικές συνομιλίες, η τουρκική πλευρά δεν φαίνεται έτοιμη να απομακρύνει τους S-400 από το έδαφός της».