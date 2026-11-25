Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σε εορταστικό κλίμα βρίσκεται η Times Square στη Νέα Υόρκη, καθώς το πιο αναγνωρίσιμο σύμβολο της αλλαγής του χρόνου απέκτησε μια διαφορετική και άκρως χιουμοριστική εμφάνιση, με αφορμή τη γιορτή του Thanksgiving.

Για πρώτη φορά, η περίφημη κρυστάλλινη μπάλα της Times Square μεταμορφώνεται σε γαλοπούλα, τιμώντας την αμερικανική Ημέρα των Ευχαριστιών και προσφέροντας ένα ξεχωριστό θέαμα στους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης.

Advertisement

Advertisement

The Times Square New Year’s Eve Ball is getting into the Thanksgiving spirit. From Wednesday at 7 a.m. to Friday at 7 a.m., the crystal ball will display a turkey face. 🦃 https://t.co/AlI025GZYe — Spectrum News NY1 (@NY1) November 23, 2026

Συγκεκριμένα, από το πρωί της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου έως το πρωί της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου, στο φωτεινό σύμβολο της Νέας Υόρκης θα προβάλλεται το πρόσωπο μιας γαλοπούλας, δημιουργώντας μια πρωτότυπη εορταστική εικόνα στο κέντρο του Μανχάταν.

Η ιδιαίτερη αυτή μεταμόρφωση δίνει στην εμβληματική Times Square έναν διαφορετικό χαρακτήρα, συνδυάζοντας το γνωστό πρωτοχρονιάτικο θέαμα με το εορταστικό πνεύμα του Thanksgiving.