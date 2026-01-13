Λόγο για «ευφάνταστα σενάρια», «ψευδείς ειδήσεις» καθώς και «ύβρεις και κατασκευασμένες πληροφορίες κάθε είδους προπαγανδιστών» κάνει το Οικουμενικό Πατριαρχείο, σε ανακοίνωσή του, σχετικά με την επίθεση που εξαπέλυσαν χθες ρωσικές κρατικές υπηρεσίες κατά του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή του, από το 2018, οπότε και το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποφάσισε την παραχώρηση Αυτοκέφαλου στην Εκκλησία της Ουκρανίας, απέφυγε να σχολιάσει παρόμοιες επιθέσεις από την Ρωσία και το ίδιο θα πράξει και σε αυτή την περίπτωση.

Η ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου

«Η Μήτηρ Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως – Μήτηρ και αυτής της Εκκλησίας της Ρωσσίας – εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για τη νέα ρωσσική επίθεση κατά του προσώπου της Α.Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, την οποία εξαπέλυσαν, αυτή τη φορά, κρατικές υπηρεσίες της χώρας. Από το 2018, οπότε το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποφάσισε την παραχώρηση Αυτοκεφάλου καθεστώτος στην Εκκλησία της Ουκρανίας, η Μήτηρ Εκκλησία απέφυγε να σχολιάσει τις αναρίθμητες παρόμοιες επιθέσεις που προήλθαν είτε από εκκλησιαστικά είτε από πολιτικά κέντρα και πρόσωπα της Ρωσσίας. Το ίδιο πράττει και σήμερα.

»Τα ευφάνταστα σενάρια, οι ψευδείς ειδήσεις, οι ύβρεις και οι κατασκευασμένες πληροφορίες κάθε είδους προπαγανδιστών δεν αποθαρρύνουν το Οικουμενικό Πατριαρχείο από τη συνέχιση της διακονίας και της οικουμενικής αποστολής του».

Υπενθυμίζεται ότι σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε η Ρωσία στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και συγκεκριμένα το γραφείο Τύπου της Ρωσικής Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών (SVR).

Η Ρωσία κατηγορεί τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο για την σχέση του με την Ουκρανία και πως τον στηρίζει μια δυτική μυστική υπηρεσία.

Η SVR, σύμφωνα με το TASS, ισχυρίζεται ότι οι μυστικές υπηρεσίες της Βρετανίας υποστηρίζουν ενεργά τον Οικουμενικό Πατριάρχη.

Η διαμάχη έχει ως βάση την κόντρα εδώ και χρόνια ανάμεσα στην Κωνσταντινούπολη και το Πατριαρχείο της Μόσχας αναφορικά με την αυτοκεφαλία που χορηγήθηκε στη Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία, κίνηση που εξόργισε τη Μόσχα.