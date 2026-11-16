Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαδίδει ψευδείς ισχυρισμούς ότι η σειρά κινουμένων σχεδίων «The Simpsons» προέβλεψε ένα παγκόσμιο μπλακάουτ για τις 17 Νοεμβρίου 2026.

Η φημολογία βασίζεται σε επεισόδιο της σειράς όπου μια τοπική διακοπή ρεύματος αφορά μόνο τη φανταστική πόλη του Σπρίνγκφιλντ.

Οι θεωρίες συνδέουν λανθασμένα το επεισόδιο με προληπτικές οδηγίες κρατικών οργανισμών για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων και δοκιμές συστημάτων επικοινωνίας.

Πρόσφατες αναρτήσεις σε πλατφόρμες όπως το TikTok ενίσχυσαν την παραπληροφόρηση, προβάλλοντας τον ισχυρισμό ως τάση παρά την έλλειψη οποιουδήποτε πραγματικού στοιχείου.

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Έντονες συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει προκαλέσει ένα βίντεο που υποστηρίζει ότι η δημοφιλής αμερικανική σειρά κινουμένων σχεδίων «The Simpsons» είχε προβλέψει ένα παγκόσμιο blackout στις 17 Νοεμβρίου 2026. Ο ισχυρισμός συνδέεται με πρόσφατες οδηγίες κυβερνήσεων και αρμόδιων οργανισμών για την προετοιμασία των πολιτών απέναντι σε ενδεχόμενες έκτακτες καταστάσεις.

The Simpsons Predicted the FAA situation. How does the Simpsons always seem to be ahead always? pic.twitter.com/L7jM7Tionc Advertisement Advertisement November 13, 2026

Ωστόσο, πρόκειται για παραπληροφόρηση, καθώς τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο βίντεο δεν επιβεβαιώνουν ένα επικείμενο παγκόσμιο μπλακάουτ.

Η φημολογία βασίζεται σε επεισόδιο της 35ης σεζόν των Simpsons, το οποίο προβλήθηκε τον Νοέμβριο του 2023. Σε αυτό, η φανταστική πόλη του Σπρίνγκφιλντ βυθίζεται στο σκοτάδι εξαιτίας μιας διακοπής ηλεκτροδότησης που διαρκεί έξι ημέρες. Σε σκηνή του επεισοδίου εμφανίζεται ένα ημερολόγιο, στο οποίο η 17η Νοεμβρίου σημειώνεται ως η έναρξη της διακοπής ρεύματος.

Η εξέλιξη της ιστορίας, ωστόσο, δεν συμβαδίζει με τον φετινό ημερολογιακό προγραμματισμό. Στο επεισόδιο, το blackout ολοκληρώνεται την Ημέρα των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ, η οποία το 2026 πέφτει στις 26 Νοεμβρίου, ενώ η διακοπή ηλεκτροδότησης αφορά αποκλειστικά το Σπρίνγκφιλντ και όχι ολόκληρο τον πλανήτη.

🚨ALL US FLIGHTS CANCELLED🚨



This is only the 2nd time in history this has happened…



The Simpsons predicted a blackout would occur on November 17th…👀



They’re rolling out the next “Covid event” to justify printing TRILLIONS in the 2026 debt crisis. pic.twitter.com/n7jIoD4vDx — 🇦🇺Luke Mikic- The 9-5 Escape Artist🇵🇪 (@LukeMikic21) November 13, 2026

Πώς συνδέθηκε η φήμη με τις οδηγίες έκτακτης ανάγκης

Ένα από τα γεγονότα που χρησιμοποιήθηκαν για να ενισχυθεί η συγκεκριμένη θεωρία είναι η προγραμματισμένη δοκιμή των συστημάτων επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης στις ΗΠΑ, στις 17 Νοεμβρίου.

Η δοκιμή είχε ανακοινωθεί από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) τον Σεπτέμβριο και αφορά την αποστολή ενός δοκιμαστικού μηνύματος σε συμβατές συσκευές, όπως κινητά τηλέφωνα και υπολογιστές. Δεν προβλέπεται καμία διακοπή ηλεκτροδότησης ή άλλη παρέμβαση στις καθημερινές λειτουργίες.

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Παράλληλα, αναρτήσεις της Πολιτικής Προστασίας στη Βραζιλία σχετικά με τη δημιουργία κιτ έκτακτης ανάγκης παρουσιάστηκαν ως επιπλέον ένδειξη ενός επερχόμενου κινδύνου. Οι βραζιλιάνικες αρχές, ωστόσο, ξεκαθάρισαν ότι οι σχετικές συστάσεις έχουν καθαρά προληπτικό χαρακτήρα.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου για την ετοιμότητα των πολιτών απέναντι σε κρίσεις. Οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες δεν αποτελούν αντίδραση σε κάποια άμεση απειλή, καθώς η προετοιμασία τους είχε ξεκινήσει αρκετά χρόνια νωρίτερα. Επιπλέον, οι συστάσεις δεν έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα.

Οι Simpsons και οι viral «προφητείες»

Δεν είναι η πρώτη φορά που αποσπάσματα της σειράς χρησιμοποιούνται για να υποστηρίξουν ότι οι δημιουργοί της είχαν προβλέψει πραγματικά γεγονότα.

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Το 2020, εικόνες από διαφορετικά επεισόδια κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα, δημιουργώντας την εντύπωση ότι οι Simpsons είχαν προαναγγείλει την πανδημία της Covid-19. Το 2025, ένα βίντεο που είχε δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη παρουσίασε σκηνές από ένα ανύπαρκτο επεισόδιο, στο οποίο υποτίθεται ότι απεικονιζόταν ο θάνατος του πάπα Φραγκίσκου.

Η νέα παραπλανητική ανάρτηση απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη προβολή, καθώς προτάθηκε στις 9 Νοεμβρίου ως ιδέα περιεχομένου για δημιουργούς του TikTok. Μάλιστα, συμπεριλήφθηκε στις δέκα δημοφιλέστερες προτάσεις του TikTok Studio, της υπηρεσίας που παρέχει εργαλεία και πληροφορίες για τις τάσεις στους δημιουργούς της πλατφόρμας.

Το πρακτορείο Lupa ζήτησε εξηγήσεις από το TikTok για την προβολή του συγκεκριμένου βίντεο, χωρίς να λάβει απάντηση έως τη δημοσίευση της έρευνάς του.

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Με πληροφορίες από: agencialupa.org

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