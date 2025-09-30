Σχεδόν είκοσι χρόνια μετά την πρώτη κινηματογραφική τους επιτυχία, οι Simpsons επιστρέφoυν στη μεγάλη οθόνη. Η 20th Century Studios επιβεβαίωσε επίσημα μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το σίκουελ της ταινίας «The Simpsons Movie», θα κάνει πρεμιέρα στους αμερικανικούς κινηματογράφους στις 23 Ιουλίου 2027.

Η αφίσα στην ανάρτηση -με το χαρακτηριστικό ύφος του δημιουργού Ματ Γκρέινινγκ– δείχνει το χέρι του Homer Simpson να αρπάζει ένα ντόνατ το οποίο είναι διακοσμημένο με τον αριθμό «2», ενώ αναγράφεται το σλόγκαν «Ο Homer επιστρέφει για δεύτερη φορά».

Η εμβληματική σειρά, που έκανε πρεμιέρα στη μικρή οθόνη το 1989, ακολουθεί τη διάσημη οικογένεια – τον Homer, τη Marge και τα τρία τους παιδιά, Bart, Lisa και Maggie – στην καθημερινότητά τους στη φανταστική πόλη του Σπρίνγκφιλντ.

Όπως αναφέρει ο Guardian, έχει τον τίτλο της μακροβιότερης σειράς κινουμένων σχεδίων στην ιστορία της αμερικανικής τηλεόρασης στην prime-time ζώνη με σχεδόν 800 επεισόδια να έχουν προβληθεί σε διάστημα 36 ετών. Η σειρά βρίσκεται στην 37η σεζόν της και έχει ήδη ανανεωθεί έως την 40ή, η οποία θεωρείται ότι θα είναι και η τελευταία.

Το «The Simpsons Movie», που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 2007, ήταν μια τεράστια εμπορική επιτυχία, με εισπράξεις που ξεπέρασαν τα 500 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Η ταινία σε σκηνοθεσία Ντέιβιντ Σίλβερμαν, έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο, όταν στους τίτλους τέλους, το σχεδόν πάντα σιωπηλό μωρό της οικογένειας Maggie ψιθύρισε τη λέξη: «Σίκουελ;».