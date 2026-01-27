Ερωτήματα σχετικά με τον σκληρό αγώνα εξουσίας που φαίνεται να έχει ξεσπάσει στις κινεζικές ελίτ προκάλεσε η «καρατόμηση» του κορυφαίου στρατηγού των κινεζικών ενόπλων δυνάμεων, Ζανγκ Γιούξια, και άλλου ενός ανώτατου αξιωματικού, του στρατηγού Λιου Ζενλί – και το πώς αυτός επηρεάζει την αποτελεσματικότητα και ετοιμότητα των κινεζικών ενόπλων δυνάμεων.

Όπως αναφέρεται σε σχετικό δημοσίευμα του BBC, ο 75χρονος Ζανγκ ήταν αντιπρόεδρος της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής, στην κεφαλή της οποίας είναι ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ. Η εν λόγω επιτροπή ελέγχει τις κινεζικές ένοπλες δυνάμεις (τις μεγαλύτερες στον κόσμο, με πάνω από δύο εκατομμύρια στρατιώτες) και κανονικά αποτελείται από επτά άτομα. Αυτή τη στιγμή έχει μόνο δύο μέλη: Τον Σι Τζινπίνγκ και τον στρατηγό Ζανγκ Σενγκμίν. Όλοι οι άλλοι έχουν απομακρυνθεί στο πλαίσιο των παρεμβάσεων της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της διαφθοράς.

Advertisement

Advertisement

Η Κεντρική Στρατιωτική Επιτροπή ηγείται εκατομμυρίων στρατιωτικών: Είναι τόσο ισχυρή που, κατά την περίοδο που ο Ντενγκ Σιάο Πινγκ ήταν στην ηγεσία της χώρας, κατά τη δεκαετία του 1980, αυτή ήταν η θέση που είχε διατηρήσει κατά το μεγαλύτερο μέρος της παραμονής του στην εξουσία. Ωστόσο ακόμα και έτσι το ότι μένουν εκεί μόνο ο Σι και ένας στρατηγός είναι άνευ προηγουμένου, σύμφωνα με τον Λάιλ Μόρις του Asia Society Policy Institute.

«Ο κινεζικός στρατός (PLA) είναι σε σύγχυση» είπε στο BBC, προσθέτοντας πως υπάρχει ένα μεγάλο κενό ηγεσίας αυτή τη στιγμή. Ερωτηθείς για το τι βρίσκεται πίσω από τον αποδεκατισμό στις τάξεις των Κινέζων στρατηγών, απάντησε «κυκλοφορούν πολλές φήμες. Δεν ξέρουμε, σε αυτή τη φάση, τι ισχύει και τι όχι…μα είναι σίγουρα κακό για τον Σι Τζινπίνγκ, για την ηγεσία και τον έλεγχό του επί του κινεζικού στρατού».

Ο αναπληρωτής καθηγητής Τσονγκ Τζα Ίαν, του Εθνικού Πανεπιστημίου της Σιγκαπούρης, είπε επίσης πως δεν ήταν σίγουρος ποιος ήταν ο πραγματικός λόγος για την πτώση του Ζανγκ, μα υπάρχουν πολλές εικασίες: «Διάφορα, από τη διαρροή πυρηνικών μυστικών στις ΗΠΑ μέχρι συνωμοσία για πραξικόπημα και εσωτερικές διαμάχες. Υπάρχουν ακόμα και φήμες για μια ανταλλαγή πυροβολισμών στο Πεκίνο» είπε. «Ωστόσο η πτώση του Ζανγκ και του Λιου μαζί με τις ανεξέλεγκτες εικασίες υπογραμμίζουν δύο πράγματα: Το ότι ο Σι παραμένει απρόσβλητος και ότι υπάρχουν σημαντικά όρια στην πληροφόρηση στο Πεκίνο, που τροφοδοτεί την αβεβαιότητα και τροφοδοτεί αυτές τις εικασίες».

Η επίσημη ανακοίνωση έλεγε πως ο Ζανγκ και ο Λιου ήταν «υπό διερεύνηση» και ότι κατηγορούνταν για «σοβαρές παραβάσεις πειθαρχίας και νόμων» (ορολογία που χρησιμοποιείται για τη διαφθορά). Μετά δημοσιεύτηκε άρθρο στην επίσημη εφημερίδα του PLA όπου αναφερόταν ότι η κίνηση αυτή έδειχνε την προσέγγιση «μηδενικής ανοχής» του κομμουνιστικού κόμματος όσον αφορά στην αντιμετώπιση της διαφθοράς, ανεξαρτήτως της θέσης που έχει κάποιος στην ιεραρχία.

Οι συγκεκριμένες κατηγορίες δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, ωστόσο και μόνο το ότι διερευνώνται «εγγυάται» σχεδόν σίγουρα τουλάχιστον φυλάκιση. Η επίσημη εφημερίδα του στρατού αναφερόταν στους δύο στρατηγούς σαν να είχαν κριθεί ήδη ένοχοι.

Η στοχοποίησή τους, σύμφωνα με το BBC, ίσως να έχει να κάνει με διαφθορά, μα υπάρχει και η σοβαρή πιθανότητα παιχνιδιών εξουσίας- ειδικά αν ληφθεί υπόψιν το πώς εξελίχθηκαν «εκκαθαρίσεις» στο παρελθόν. Αν και η Κίνα είχε όντως μεγάλο πρόβλημα διαφθοράς όταν ο Σι ανέλαβε την εξουσία, έχει κατηγορηθεί πως χρησιμοποιεί τον πόλεμο κατά της διαφθοράς για την εξουδετέρωση πολιτικών αντιπάλων ή απλώς στελεχών που δεν του είναι πλήρως πιστά. Αυτό του έχει δώσει έναν τεράστιο βαθμό ελέγχου, ωστόσο έχει δημιουργήσει παράλληλα και ένα κλίμα όπου η λήψη αποφάσεων γίνεται εξαιρετικά προσεκτικά, έως και «αδύναμα», με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Advertisement

Στην περίπτωση του Ζανγκ, ο πατέρας του είχε στενή σχέση με τον πατέρα του Σι. Οι δύο τους είχαν μακρά ιστορία, και θεωρούνταν στενοί σύμμαχοι. Πλέον δημιουργείται η εντύπωση πως ουδείς είναι ασφαλής. Επίσης, ήταν ένας από τους λίγους ανώτατους αξιωματικούς στις κινεζικές ένοπλες δυνάμεις με πολεμική εμπειρία.

Κατά τον Μόρις, η απομάκρυνσή του δημιουργεί επίσης και πιο μακροπρόθεσμα προβλήματα: Η αναταραχή συνεπάγεται τριβές, που μπορεί να διαρκέσουν χρόνια- ειδικά ενώ στρατηγοί πολύ ψηλά στην ιεραρχία αναρωτιούνται μήπως είναι οι επόμενοι. Ως εκ τούτου, αρκετοί ίσως να μην καλωσορίζουν και πολύ τις προαγωγές, καθώς θα εκτίθενται περισσότερο.

Όλα αυτά, τονίζεται στην ανάλυση του BBC, λαμβάνουν χώρα εν μέσω μιας περιόδου κατά την οποία το Πεκίνο αυξάνει την πίεση στην Ταϊβάν, απειλώντας με εισβολή κάποια στιγμή. Το αν οι εκκαθαρίσεις θα επηρεάσουν τις φιλοδοξίες περί επανένωσης (ακόμα και δια της βίας) και σε τι βαθμό, είναι κάτι που μένει να φανεί.

Advertisement