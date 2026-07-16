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Στο επίκεντρο βρίσκεται το σκάφος «Victoria», το οποίο ερευνητικές οργανώσεις συνδέουν με το στενό περιβάλλον του Ρώσου προέδρου, αν και επίσημα ανήκει σε εταιρεία συνεργάτη του.

Η συγκέντρωση των σκαφών στην περιοχή αποδίδεται εν μέρει στη στάση της Τουρκίας, η οποία δεν εφαρμόζει τις δυτικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας, καθιστώντας τα λιμάνια της ασφαλή προορισμό.

Αν και η ταυτόχρονη παρουσία των γιοτ τροφοδοτεί εικασίες περί άτυπης συνάντησης της ρωσικής ελίτ, δεν υπάρχουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν την παρουσία των ίδιων των ιδιοκτητών πάνω στα σκάφη.

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Μία ιδιότυπη «πλωτή σύναξη» της ρωσικής οικονομικής ελίτ έχει στηθεί στα τουρκικά παράλια, στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Αλικαρνασσού. Τουλάχιστον επτά υπερπολυτελή γιοτ, τα οποία συνδέονται με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, τον Ρόμαν Αμπράμοβιτς και ορισμένους από τους ισχυρότερους Ρώσους επιχειρηματίες, έχουν εντοπιστεί σε σχετικά μικρή απόσταση μεταξύ τους.

Στο κέντρο του μυστηρίου βρίσκεται το «Victoria», ένα γιοτ 71 μέτρων που τυπικά δεν ανήκει στον Ρώσο πρόεδρο. Ερευνητικές οργανώσεις, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι χρησιμοποιείται από την οικογένεια και τον στενό του κύκλο, συμπεριλαμβανομένης της Αλίνας Καμπάεβα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι ο ίδιος ο Πούτιν ή κάποιος από τους δισεκατομμυριούχους βρίσκεται πάνω στα σκάφη.

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Το «Victoria» των 71 μέτρων

Το «Victoria» έχει μήκος 71 μέτρα, πλάτος 11,4 μέτρα και βύθισμα 3,8 μέτρα, ενώ η χωρητικότητά του φτάνει τους 1.553 κόρους. Διαθέτει χαλύβδινη γάστρα, υπερκατασκευή από αλουμίνιο και δύο κινητήρες MTU ισχύος περίπου 3.100 ίππων ο καθένας.

Η μέγιστη ταχύτητά του φτάνει τους 18 κόμβους και η ταχύτητα ταξιδιού τους 14, ενώ μπορεί να καλύψει περίπου 7.000 ναυτικά μίλια κινούμενο με 12 κόμβους.

Σύμφωνα με τα επίσημα τεχνικά στοιχεία του τουρκικού ναυπηγείου AES Yacht, μπορεί να φιλοξενήσει 14 επιβάτες σε επτά καμπίνες, μεταξύ των οποίων δύο μεγάλες σουίτες ιδιοκτήτη. Για την εξυπηρέτησή τους προβλέπεται πλήρωμα έως 16 ατόμων. Ερευνητικά στοιχεία, πάντως, αναφέρουν ότι στις περισσότερες αποστολές εργάζονται 11 έως 15 μέλη πληρώματος και ταξιδεύουν έως έξι προσκεκλημένοι. AES Yacht, BOAT International

Το εσωτερικό του σχεδιάστηκε από τη βρετανική H2 Yacht Design και περιλαμβάνει εσωτερική πισίνα, γυμναστήριο, ανελκυστήρα, beach club και μεγάλους χώρους υποδοχής. Στα αντικείμενα που φέρεται να αγοράστηκαν για το σκάφος περιλαμβάνονται τάβλι αξίας 3.600 δολαρίων, σκάκι περίπου 1.600 δολαρίων και πετσέτες παραλίας κόστους 2.400 δολαρίων.

Πότε κατασκευάστηκε και πόσο κόστισε

Η κατασκευή του άρχισε το 2005 στο ρωσικό στρατιωτικό ναυπηγείο Sevmash, το οποίο κατασκευάζει κυρίως πυρηνικά υποβρύχια. Η γάστρα καθελκύστηκε το 2013 και αρχικά μεταφέρθηκε στην Ιταλία. Το 2015 έφτασε στην Τουρκία, όπου οι εργασίες ολοκληρώθηκαν από την AES Yachts τον Ιούλιο του 2019.

Το σημερινό ρεπορτάζ της ρωσικής «Vyorstka» αποτιμά το γιοτ περίπου στα 30 εκατ. δολάρια. Ωστόσο, η τελωνειακή δήλωση του 2019, την οποία επικαλείται το Dossier Center, ανέφερε αξία 50,1 εκατ. δολαρίων – το ασφαλέστερο μέχρι σήμερα επίσημο οικονομικό στοιχείο. Ukrainska Pravda

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Δεν μπορεί, πάντως, να απαντηθεί το ερώτημα «πότε το απέκτησε ο Πούτιν», επειδή δεν υπάρχει αγοραπωλησία ή νηολόγιο στο όνομά του. Το «Victoria» ανήκει επισήμως στην εταιρεία Paer και διαχειρίζεται από τη Fazar-Invest, εταιρείες που συνδέονται με τον στενό φίλο του Πούτιν, Γκενάντι Τιμτσένκο.

Το Dossier Center συνέδεσε το σκάφος με τον Ρώσο πρόεδρο από τις διαδρομές του προς το ακρωτήριο Ιντοκόπας, όπου βρίσκεται το αποκαλούμενο «παλάτι του Πούτιν», από τη σύνθεση του πληρώματος και από τη χρήση του από την Καμπάεβα και φίλους της. Ο Πούτιν δεν έχει φωτογραφηθεί ποτέ πάνω στο «Victoria», επομένως η σύνδεση παραμένει ισχυρή αλλά έμμεση. The Insider

Το ταξίδι από το Σότσι στην Τουρκία

Το «Victoria», που έχει ως βάση το Σότσι, απέπλευσε από τις ρωσικές ακτές στις 26 Ιουνίου, πέρασε τα Στενά του Βοσπόρου δύο ημέρες αργότερα και, έπειτα από σύντομη παραμονή στην περιοχή Πεντίκ της Κωνσταντινούπολης, κατευθύνθηκε προς την Αλικαρνασσό.

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Στις 16 Ιουλίου βρισκόταν στα ανοικτά του Μποζμπούκ, περίπου 84 χιλιόμετρα από το Μπόντρουμ και μόλις 400 μέτρα από τις παραλίες του ξενοδοχειακού συγκροτήματος Six Senses Kaplankaya.

Ο «στόλος» των Ρώσων μεγιστάνων

Σε απόσταση μόλις 800 μέτρων από το «Victoria» εντοπίστηκε το μήκους 55 μέτρων «Rhea», πρώην «Halo», που ανήκει στον Ρόμαν Αμπράμοβιτς.

Στην άλλη πλευρά της χερσονήσου βρίσκεται το 62 μέτρων «Serenity & Unity», πρώην «Sea & Us», το οποίο, σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, χρησιμοποιείται από τον επικεφαλής της τράπεζας VTB Αντρέι Κόστιν και τη Ναϊλά Ασκέρ-ζαντέ. Στις αρχές του μήνα το συγκεκριμένο σκάφος είχε παραμείνει επί ημέρες σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το «Victoria» στο λιμάνι της Τόρμπα.

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Στην ίδια περιοχή καταγράφηκαν ακόμη:

Το 80 μέτρων «Genesis» του ιδιοκτήτη της Lukoil, Βάγκιτ Αλεκπέροφ, περίπου 40 χιλιόμετρα από το «Victoria».

Το 82 μέτρων «Romea» του ιδρυτή της Polymetal, Αλεξάντερ Νέσις, σε απόσταση περίπου 87 χιλιομέτρων.

Το 73 μέτρων «Altair», πρώην «Clio», του Όλεγκ Ντεριπάσκα, αγκυροβολημένο κοντά στο Ντάλαμαν.

Το επίσης 73 μέτρων «Predator», που αποδίδεται στον Ισκαντέρ Μαχμούντοφ και βρίσκεται στη μαρίνα του Κουσάντασι.

Οι θέσεις και οι αποστάσεις καταγράφηκαν από δεδομένα ναυσιπλοΐας και δημοσιεύθηκαν από το ανεξάρτητο ρωσικό μέσο Vyorstka.

Γιατί συγκεντρώθηκαν στην Αλικαρνασσό

Καμία επίσημη εξήγηση δεν έχει δοθεί για την ταυτόχρονη παρουσία τόσων σκαφών. Η γεωγραφική τους εγγύτητα από μόνη της δεν αποδεικνύει ότι πραγματοποιείται κάποια συνάντηση των ιδιοκτητών ή των εκπροσώπων τους.

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Η Τουρκία, πάντως, δεν έχει προσχωρήσει στις δυτικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας και δεν υποχρεούται να κατάσχει περιουσιακά στοιχεία Ρώσων επιχειρηματιών που περιλαμβάνονται στις λίστες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των ΗΠΑ. Μετά την εισβολή στην Ουκρανία, τα τουρκικά λιμάνια εξελίχθηκαν σε ασφαλή προορισμό για πολλά από τα ρωσικά υπερπολυτελή γιοτ.

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Έτσι, η ασυνήθιστη συγκέντρωση μπορεί να είναι απλώς η εικόνα της θερινής μετακίνησης ενός «στόλου» που αποφεύγει τα ευρωπαϊκά λιμάνια. Μέχρι, όμως, να δοθεί κάποια πειστική απάντηση, το «Victoria» και τα σκάφη γύρω του θα εξακολουθούν να τροφοδοτούν το μυστήριο μιας άτυπης ρωσικής «συνόδου κορυφής» στο Αιγαίο.