Πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν πως οι κατεψυγμένες πατάτες δεν είναι καν.. αληθινές πατάτες και τις θεωρούν προκατασκευασμένες.



Ωστόσο την 1η Αυγούστου, στο Τορόντο του Καναδά, ένας αγοραστής κατέρριψε αυτό τον.. μύθο αντίκρισε κάτι περισσότερο από κατεψυγμένες πατάτες στην συσκευασία της McCain’s.



Μέσα στις κατεψυγμένες πατάτες βάφλες, ανακάλυψε μια ολόκληρη άκοπη με τη φλούδα της, κατεψυγμένη πατάτα!



Το απροσδόκητο εύρημα διασκέδασε τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αλλά ταυτόχρονα προκάλεσε και ερωτηματικά σχετικά με τον ποιοτικό έλεγχο του προϊόντος.