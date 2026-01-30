Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή Γκαζιαντέπ της Τουρκίας, όταν πυκνή ομίχλη κάλυψε τον αυτοκινητόδρομο και οδήγησε σε καραμπόλα 10 οχημάτων. Η εξαιρετικά περιορισμένη ορατότητα είχε ως αποτέλεσμα τα οχήματα να συγκρουστούν διαδοχικά, χωρίς οι οδηγοί να προλάβουν να αντιδράσουν.
Από το δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους 2 άνθρωποι, ενώ 10 ακόμη τραυματίστηκαν, με έναν από αυτούς να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με πληροφορίες του τουρκικού Τύπου.
Στην καραμπόλα ενεπλάκησαν δύο νταλίκες, ένα υπεραστικό λεωφορείο και επτά επιβατικά αυτοκίνητα, στον οδικό άξονα που συνδέει τη Γκαζιαντέπ με τη Σανλιούρφα.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα, προκειμένου να απεγκλωβίσουν επιβάτες και να παράσχουν πρώτες βοήθειες.
Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής, ενώ η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο ΤΑG προς Σανλιούρφα διακόπηκε, προκαλώντας μεγάλες καθυστερήσεις.
Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.