Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή Γκαζιαντέπ της Τουρκίας, όταν πυκνή ομίχλη κάλυψε τον αυτοκινητόδρομο και οδήγησε σε καραμπόλα 10 οχημάτων. Η εξαιρετικά περιορισμένη ορατότητα είχε ως αποτέλεσμα τα οχήματα να συγκρουστούν διαδοχικά, χωρίς οι οδηγοί να προλάβουν να αντιδράσουν.

Από το δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους 2 άνθρωποι, ενώ 10 ακόμη τραυματίστηκαν, με έναν από αυτούς να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με πληροφορίες του τουρκικού Τύπου.

🟥Valilik açıklaması:

10 aracın karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetmiş, 1'i ağır olmak üzere 10 vatandaşımız yaralanmıştır.https://t.co/DWx1pm3Tfb pic.twitter.com/SMjrLq8ef8 — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) January 30, 2026

Gaziantep–Nizip otoyolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaklaşık 20 araç birbirine girdi.



Kazada çok sayıda ölü ve yaralının olduğu öğrenildi. pic.twitter.com/RzcRRrz0ZE January 30, 2026

Στην καραμπόλα ενεπλάκησαν δύο νταλίκες, ένα υπεραστικό λεωφορείο και επτά επιβατικά αυτοκίνητα, στον οδικό άξονα που συνδέει τη Γκαζιαντέπ με τη Σανλιούρφα.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα, προκειμένου να απεγκλωβίσουν επιβάτες και να παράσχουν πρώτες βοήθειες.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep – Nizip kesiminde yoğun sis nedeniyle 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 1’i ağır 10 kişi yaralandı. pic.twitter.com/ertSxP82t3 — 𝐉𝐨𝐮𝐫𝐧𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭 (@HamdiCelikbas) January 30, 2026

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής, ενώ η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο ΤΑG προς Σανλιούρφα διακόπηκε, προκαλώντας μεγάλες καθυστερήσεις.

Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.