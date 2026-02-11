Ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν προχώρησε σε αιφνίδιο μεταμεσονύκτιο ανασχηματισμό διορίζοντας ως νέο υπουργό Δικαιοσύνης της Τουρκίας τον Ακίν Γκιουρλέκ, τον επικεφαλής της εισαγγελίας της Κωνσταντινούπολης ο οποίος προχώρησε στη σαρωτική καταστολή του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης και το ίδιου του Εκρέμ Ιμάμογλου, προκαλώντας σφοδρές επικρίσεις.

Μετά το διορισμό του ως επικεφαλής της εισαγγελίας το 2024, ο Γκιουρλέκ επέβλεψε μια σειρά από συλλήψεις και απαγγελίες κατηγοριών με στόχο το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP), καθώς και έρευνες σε βάρος του φυλακισμένου δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου

Εκατοντάδες μέλη του κόμματος και αιρετοί αξιωματούχοι έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο της σαρωτικής καταστολής, για την οποία διατυπώνονται πολλές κατηγορίες ότι έχει πολιτικά κίνητρα, κάτι που η κυβέρνηση αρνείται.

Η αντιπρόεδρος του CHP Γκιούλ Τσιφτσί έγραψε στο X πως ο διορισμός του Γκιουρλέκ είναι μια «φανερή ανταμοιβή για τις επιχειρήσεις που πραγματοποίησε εναντίον του κόμματός μας».

Ο διορισμός του Γκιουρλέκ από τον Ερντογάν ως αντικαταστάτη του Γιλμάζ Τουντς είναι ο πρώτος κυβερνητικός ανασχηματισμός από τις τελευταίες εκλογές στα μέσα του 2023. Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται επίσης ότι ο Ερντογάν διόρισε τον επαρχιακό κυβερνήτη του Ερζερούμ Μουσταφά Τσιφτσί ως υπουργό Εσωτερικών, αντικαθιστώντας τον Αλί Γερλίκαγια.

Δεν γνωστοποιήθηκε ο λόγος για τον ανασχηματισμό.

Σε ανάρτησή του στο Χ ο απερχόμενος υπουργός Εσωτερικών, ο οποίος ήταν προγραμματισμένο να λάβει μέρος και στο σημερινό Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας, Αλί Γερλίκαγια έγραψε: «Με την έγκριση και την εκτίμηση του Προέδρου μας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, παραδίδω τα καθήκοντά μου ως Υπουργός Εσωτερικών, τα οποία ανέλαβα στις 4 Ιουνίου 2023, στον αξιότιμο αδελφό μου, Μουσταφά Τσιφτσί. Τον συγχαίρω και του εύχομαι κάθε επιτυχία στη νέα του θέση. Είθε ο Θεός να τον ευλογεί. Εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου στον Πρόεδρό μας για τη μεγάλη υποστήριξή του κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως υπουργός. Ευχαριστώ από καρδιάς κάθε μέλος της οικογένειας του Υπουργείου Εσωτερικών που εργάζεται ακούραστα για την ειρήνη και την ασφάλεια της χώρας μας. Είθε ο Θεός να σας προστατεύει».

Ο δε απερχόμενος υπουργός Δικαιοσύνης, Γιλμάζ Τουντς, σε δήλωσή του αναφέρει: «Το να είμαστε στο πλευρό του Προέδρου μας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και να αφιερωνόμαστε στον σκοπό μας ήταν πάντα πηγή υπερηφάνειας για εμάς. Στο ευλογημένο ταξίδι μας που ξεκίνησε το 2001, αφού υπηρέτησα ως ιδρυτικός πρόεδρος της περιφέρειας του Κόμματος ΑΚ, μέλος του Κοινοβουλίου, πρόεδρος της Επιτροπής Δικαιοσύνης του TBMM και αναπληρωτής πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του Κόμματος ΑΚ, ο διορισμός μου ως Υπουργού Δικαιοσύνης από τον Πρόεδρό μας στις 4 Ιουνίου 2023, αύξησε ακόμη περισσότερο την ευθύνη μας να υπηρετούμε το έθνος και το κράτος μας. Κατά τη διάρκεια των 23 χρόνων μας στην κυβέρνηση, υπό την ηγεσία του Προέδρου μας, είχαμε την τιμή να υποστηρίξουμε τις μεταρρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν για την επίτευξη υψηλού επιπέδου δημοκρατίας στη χώρα μας και την ενίσχυση της αρχής του κράτους δικαίου. Από εδώ και στο εξής, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με τον ίδιο ενθουσιασμό όπως την πρώτη μέρα για τη χώρα μας και το έθνος μας, για τον Τουρκικό Αιώνα. Εύχομαι στον Ακίν Γκιουρλέκ, ο οποίος διορίστηκε Υπουργός Δικαιοσύνης με την έγκριση του Προέδρου μας, κάθε επιτυχία στα καθήκοντά του».

