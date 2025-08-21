Σάλο έχουν προκαλέσει στην Τουρκία οι εικόνες μιας τουρίστριας που κυκλοφόρησαν ευρέως στο διαδίκτυο να κάνει pole dancing σε στύλο με την τουρκική σημαία.

Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, η ξένη τουρίστρια έκανε ακατάλληλες χειρονομίες χορεύοντας στο τουρκικό κοντάρι σημαίας στην κορυφή του κάστρου Uçhisar, ενός από τους σημαντικούς προορισμούς της περιοχής της Καππαδοκίας, που περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Μετά την κοινοποίηση των εικόνων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο βουλευτής του κόμματος AK στη Νεβσεχίρ, Εμρέ Τσαλισκάν, καταδίκασε έντονα τη συγκεκριμένη συμπεριφορά σε μια δήλωση στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Τσαλισκάν δήλωσε: «Η σημαία είναι τιμή μας, κόρη οφθαλμού μας. Όποιος δεν έχει αυτή την επίγνωση πρέπει να προειδοποιηθεί και να παρέμβει αμέσως. Οι τουρίστες που φιλοξενούμε στην Καππαδοκία τυγχάνουν πάντα της φιλοξενίας του Νεβσεχίρ. Ωστόσο, αυτή η ασέβεια προς τις εθνικές και πνευματικές μας αξίες είναι εντελώς απαράδεκτη» .

Δείτε το βίντεο:

DİREK DANSINA SORUŞTURMA



🔴 Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’nın Uçhisar beldesindeki tarihi kaledeki Türk bayrağı direğinde dans gösterisi yapan yabancı uyruklu kadın turist hakkında soruşturma başlatıldı. pic.twitter.com/s14fmbCP5S — A Haber (@ahaber) August 21, 2025