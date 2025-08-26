Ο πρόεδρος της Πολωνίας Κάρολ Ναβρότσκι πρότεινε την Τρίτη νομοθεσία που θα απαγορεύει τα σύμβολα που συνδέονται με ουκρανικές εθνικιστικές οργανώσεις υπεύθυνες για μαζικές δολοφονίες Πολωνών κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Πρόκειται για μια κίνηση που ενδέχεται να επιδεινώσει τις σχέσεις μεταξύ Βαρσοβίας και Κιέβου.

Ο Ναβρότσκι δήλωσε ότι η τροπολογία του στο νόμο που απαγορεύει τις ναζιστικές και κομμουνιστικές σημαίες θα απαγορεύσει επίσης τα «σύμβολα των Μπαντερίτων», συμπεριλαμβανομένης της κόκκινης και μαύρης σημαίας του Ουκρανικού Αντάρτικου Στρατού (UPA) και της φατρίας του Οργανισμού Ουκρανών Εθνικιστών (OUN) υπό την ηγεσία του Στεπάν Μπαντέρα.

Vielleicht so, weil man ja Alles für die Ukraine macht: Ukrainische Nationalisten Організація українських націоналістів mit der Flagge in den Farben Schwarz-Rot pic.twitter.com/8cajSRcjry — Selbstdenker (@selbstdenkend) February 24, 2025

Ο UPA πραγματοποίησε τη σφαγή της Βολυνίας μεταξύ 1943 και 1945, κατά την οποία σκοτώθηκαν έως και 100.000 Πολωνοί στην περιοχή που σήμερα είναι η δυτική Ουκρανία, σύμφωνα με το TVP World.

Ενώ ο Μπαντέρα θεωρείται εγκληματίας πολέμου στην Πολωνία, πολλοί στην Ουκρανία τον θεωρούν εθνικό ήρωα για τον αγώνα του για την ανεξαρτησία.

«Προκειμένου να εξαλειφθεί η ρωσική προπαγάνδα και να τεθούν οι πολωνο-ουκρανικές σχέσεις σε μια βάση γνήσιας συνεργασίας, αμοιβαίου σεβασμού και ευαισθησίας, πιστεύω ότι το σχέδιο νόμου μας πρέπει να περιλαμβάνει το σαφές μήνυμα: “Σταματήστε τον Μπαντερισμό”», δήλωσε ο Ναβρότσκι τη Δευτέρα.

Υποστήριξε ότι τα σύμβολα του Μπαντερισμού πρέπει να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα με τον ίδιο τρόπο όπως τα ναζιστικά και σοβιετικά κομμουνιστικά εμβλήματα.

Η πρόταση ζητά επίσης την τροποποίηση του πολωνικού νόμου για το Ινστιτούτο Εθνικής Μνήμης, ώστε να γίνεται συγκεκριμένη αναφορά στα εγκλήματα που διαπράχθηκαν από τις οργανώσεις UPA-ΟΥΝ.

Η ουκρανική κυβέρνηση δήλωσε ότι θα αντιδράσει εάν η πρόταση γίνει νόμος.

«Οποιαδήποτε πολιτικοποιημένη απόφαση σχετικά με την υποτιθέμενη εξίσωση των ουκρανικών συμβόλων με τα ναζιστικά και κομμουνιστικά σύμβολα μπορεί να προκαλέσει αύξηση του αρνητικού κλίματος στην ουκρανική κοινωνία και θα απαιτήσει αντίδραση από την Ουκρανία», δήλωσε πηγή της ουκρανικής διπλωματίας στην European Pravda.

Η πηγή πρόσθεσε ότι το Κίεβο παραμένει ευγνώμον για την υποστήριξη της Πολωνίας και αναμένει να προστατευθούν τα δικαιώματα των Ουκρανών στην Πολωνία.

Οι σχέσεις ήταν ήδη υπό πίεση μετά την άσκηση βέτο από τον Ναβρότσκι σε νομοσχέδιο που θα επέκτεινε τη βοήθεια προς τα ουκρανικά παιδιά πρόσφυγες στην Πολωνία.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε κριτική στην Ουκρανία, όπου αξιωματούχοι κατηγόρησαν τον πρόεδρο ότι επιδιώκει πολιτικό όφελος υποδαυλίζοντας το αίσθημα δυσαρέσκειας προς τους Ουκρανούς.

Εκτιμάται ότι 1,6 εκατομμύρια Ουκρανοί έχουν μεταναστεύσει στην Πολωνία από την έναρξη του πολέμου με τη Ρωσία στις αρχές του 2022.

