Με τα καλύτερα λόγια μίλησε ο Ντόναλντ Τραμπ για τον βασιλιά της Βρετανίας, Κάρολο Γ’, τον οποία υποδέχτηκε αυτές τις ημέρες στον Λευκό Οίκο.

Κατά τη διάρκεια μιας αποχαιρετιστήριας τελετής στον Λευκό Οίκο, στο τέλος της επίσημης επίσκεψης του Βρετανού μονάρχη, που στόχευε στην ενδυνάμωση των σχέσεων ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ, ο Τραμο χαρακτήρισε τον Καρόλο Γ΄ ως «τον φοβερότερο βασιλιά».

«Είναι ένας φοβερός βασιλιάς, ο φοβερότερος από τους βασιλιάδες, κατά την άποψή μου» δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους, κατά την άφιξη του Βρετανού μονάρχη και της βασίλισσας Καμίλα στον Λευκό Οίκο. «Καταπληκτικοί άνθρωποι. Χρειαζόμαστε περισσότερους ανθρώπους σαν κι αυτούς στη χώρα μας» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος λίγα λεπτά αργότερα, όταν το βασιλικό ζεύγος αποχωρούσε με αυτοκίνητο, αφού αντάλλαξαν χειραψίες και μερικές κουβέντες.

Trump to King Charles: He is a great King. He is the greatest King in my books. pic.twitter.com/jGuI1u855A April 30, 2026

Ο Τραμπ δηλώνει ότι καταργεί τους δασμούς για το σκωτσέζικο ουίσκι μετά το ταξίδι του βασιλιά Καρόλου

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι καταργεί τους δασμούς για το σκωτσέζικο ουίσκι μετά το ταξίδι στις ΗΠΑ του βασιλιά Καρόλου Γ’ και της βασίλισσας Καμίλα.

“Προς τιμήν του Βασιλιά και της Βασίλισσας του Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίοι μόλις αναχώρησαν από τον Λευκό Οίκο και επιστρέφουν σύντομα στην υπέροχη χώρα τους, καταργώ τους δασμούς και τους περιορισμούς στο ουίσκι που συνδέονται με την ικανότητα της Σκωτίας να εργάζεται μαζί με την Κοινοπολιτεία του Κεντάκι για το ουίσκι και το μπέρμπον”, έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social, τη δική του πλατφόρμα.