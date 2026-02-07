Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Παρασκευή ότι βρίσκονται σε εξέλιξη «πολύ καλές συνομιλίες» σχετικά με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, συμπληρώνοντας πως «κάτι θα μπορούσε να γίνει» ως αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων.

Υπήρξαν «πολύ καλές συνομιλίες σήμερα, σε σχέση με Ρωσία-Ουκρανία. Κάτι θα μπορούσε να γίνει», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους.

Αμερικανοί και ουκρανοί διαπραγματευτές συζήτησαν έναν φιλόδοξο στόχο για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Μόσχας και Κιέβου μέχρι τον Μάρτιο, αν και το χρονοδιάγραμμα ενδέχεται να αλλάξει, δεδομένου ότι υπάρχουν ακόμη διαφωνίες για το κρίσιμο εδαφικό ζήτημα, σύμφωνα με πηγές τις οποίες επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Μεταξύ άλλων, οι πηγές ανέφεραν πως συζητήθηκε η προοπτική να διεξαχθούν ταυτόχρονα τον Μάιο εκλογές και δημοψήφισμα στην Ουκρανία για την έγκριση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ο δεύτερος γύρος των διαπραγματεύσεων στο Αμπού Ντάμπι οδήγησε μόνο στην ανταλλαγή 314 αιχμαλώτων πολέμου και σε μια δέσμευση ότι θα συνεχιστούν σύντομα οι συζητήσεις. Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει πει ότι η επόμενη τριμερής συνάντηση ενδέχεται να διεξαχθεί στις ΗΠΑ.

Επιφυλάξεις για το χρονοδιάγραμμα και τον στρατιωτικό νόμο

Παρά τις αμερικανικές πιέσεις, πολλές πηγές χαρακτήρισαν «ευφάνταστο» το χρονοδιάγραμμα για εκλογές τον Μάιο, σημειώνοντας ότι οι ουκρανικές εκλογικές Αρχές εκτιμούν πως απαιτούνται περίπου έξι μήνες προετοιμασίας υπό τις παρούσες συνθήκες. Επιπλέον, η διεξαγωγή εκλογών προϋποθέτει αλλαγές στη νομοθεσία, καθώς απαγορεύονται όσο βρίσκεται σε ισχύ ο στρατιωτικός νόμος, ενώ παραμένει και το ζήτημα του υψηλού κόστους.

Η ουκρανική πλευρά ζητά κατάπαυση του πυρός καθ’ όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα της διαδικασίας. Παράλληλα, εκφράζονται ανησυχίες στο Κίεβο για την αξιοπιστία της Μόσχας, με πηγές να υπογραμμίζουν ότι «δεν μπορεί να συμφωνηθεί τίποτα πριν εφαρμοστούν εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία από τις ΗΠΑ και τους εταίρους τους».

Tι είπε για τις συνομιλίες με το Ιράν

Χαιρέτισε επίσης τις «πολύ καλές» συνομιλίες που διεξάγονται με το Ιράν, στον απόηχο των χθεσινών διαπραγματεύσεων στο Ομάν, γνωστοποιώντας πως οι επαφές θα συνεχιστούν «στις αρχές της επόμενης εβδομάδας».

«Είχαμε πολύ καλές συνομιλίες για το Ιράν. Το Ιράν φαίνεται ότι επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία. Πρέπει να δούμε ποια θα είναι αυτή η συμφωνία. Αλλά θεωρώ πως το Ιράν φαίνεται πως επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος (Air Force One).

Ο αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε εκ νέου στη μεγάλη στρατιωτική δύναμη που συγκεντρώνουν οι ΗΠΑ στην περιοχή, εντείνοντας τις πιέσεις προς την Τεχεράνη. «Έχουμε μια μεγάλη αρμάδα, έναν μεγάλο στόλο που κατευθύνεται στην περιοχή, θα είναι εκεί πολύ σύντομα. Επομένως, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί», σημείωσε.

Ο Τραμπ ενημέρωσε τους δημοσιογράφους πως οι συνομιλίες με το Ιράν θα συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα. «Θα συναντηθούμε ξανά στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Οι Ιρανοί θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία, όπως θα έπρεπε να κάνουν. Γνωρίζουν τις συνέπειες, εάν δεν το κάνουν. Εάν δεν καταλήξουν σε συμφωνία, οι συνέπειες θα είναι τεράστιες», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

