Η επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία είναι «πιο κοντά από ποτέ», δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αφού επικοινώνησε νωρίτερα με τον ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και αρκετούς ευρωπαίους ηγέτες.

«Πριν από μία ώρα είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση» με τους Ευρωπαίους ηγέτες σχετικά με τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, εξήγησε.

Πρόσθεσε ότι «είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση, τα πράγματα φαίνεται να πηγαίνουν καλά, αλλά το λέμε αυτό εδώ και πολύ καιρό».

Και οι Ευρωπαίους ηγέτες θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος και για αυτό έχουμε «τεράστια υποστήριξη» από τους Ευρωπαίους.