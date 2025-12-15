Η επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία είναι «πιο κοντά από ποτέ», δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αφού επικοινώνησε νωρίτερα με τον ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και αρκετούς ευρωπαίους ηγέτες.

«Πριν από μία ώρα είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση» με τους Ευρωπαίους ηγέτες σχετικά με τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, εξήγησε.

Trump on Russia-Ukraine:



I think we are closer now than we have been ever. pic.twitter.com/SHM8WmJ1up — Clash Report (@clashreport) December 15, 2025

Πρόσθεσε ότι «είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση, τα πράγματα φαίνεται να πηγαίνουν καλά, αλλά το λέμε αυτό εδώ και πολύ καιρό».



Και οι Ευρωπαίους ηγέτες θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος και για αυτό έχουμε «τεράστια υποστήριξη» από τους Ευρωπαίους.

Trump:



Russia wants to get it ended, problem is: they will want to get it ended and then all of a sudden they won't.



And Ukraine will want to get it ended and all of a sudden they won't. pic.twitter.com/ugeqbGHBFk — Clash Report (@clashreport) December 15, 2025