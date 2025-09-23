Την άποψη ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ πρέπει να καταρρίπτουν ρωσικά αεροσκάφη, εάν αυτά παραβιάζουν τον εναέριο χώρο τους, εξέφρασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.



Ο Τραμπ, ερωτηθείς, στο πλαίσιο της συνάντησης με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υποστήριζαν ενδεχόμενη απόφαση του ΝΑΤΟ να καταρρίψει ρωσικά αεροσκάφη που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο συμμάχων, απάντησε: «Ναι, το πιστεύω».



Σε ερώτηση αν θα στήριζε στρατιωτικά τους συμμάχους στο ΝΑΤΟ, απάντησε ότι αυτό θα «εξαρτηθεί» από τις περιστάσεις. Όταν ρωτήθηκε για την πορεία των συνομιλιών με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν και αν εξακολουθεί να τον εμπιστεύεται, απάντησε: «Θα σας πω σε περίπου έναν μήνα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε επίσης την άποψη πως η Ουκρανία, με τη στήριξη της ΕΕ, είναι σε θέση να πολεμήσει και να πάρει πίσω τα εδάφη της, στην «αρχική μορφή». Επίσης πρόσθεσε ότι ο Πούτιν και η Ρωσία είναι σε «μεγάλους οικονομικούς μπελάδες» και είναι ώρα η Ουκρανία να δράσει- συμπληρώνοντας πως οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να προμηθεύουν με όπλα το ΝΑΤΟ, για να κάνει με αυτά ό,τι επιθυμεί.

Advertisement

Advertisement

Οι δηλώσεις Τραμπ – Ζελένσκι





Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπογράμμισε, μιλώντας στους δημοσιογράφους πριν τη συνάντηση: «Εκτιμούμε αυτή τη συνάντηση, είχαμε μια ενδιαφέρουσα μέρα και μια πολύ παραγωγική μέρα, και τώρα ξεκινάμε μια συνάντηση με τον πρόεδρο, που όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά. Είναι ένας γενναίος άνθρωπος, δίνει μια σκληρή μάχη και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Θα έχουμε μια συνάντηση και έχουμε περίπου 30 συναντήσεις προγραμματισμένες σήμερα. Πηγαίνουμε αρκετά αργά μέσα στη νύχτα, αλλά αυτή είναι μια σημαντική συνάντηση, και έχουμε μεγάλο σεβασμό στον αγώνα που δίνει η Ουκρανία. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό».



Ο Ζελένσκι από την πλευρά του δήλωσε: «Σας ευχαριστώ γι’ αυτή τη συνάντηση και για τις προσπάθειές σας να σταματήσετε αυτόν τον πόλεμο. Τώρα θα έχουμε μια συνάντηση σχετικά με τα παιδιά της Ουκρανίας. Ευχαριστώ για την προσωπική εμπλοκή της Μελάνια (σ.σ. Τραμπ) σε αυτό το ζήτημα. Είναι πολύ σημαντικό. Θα ενημερώσω τον πρόεδρο και την ομάδα του για το τι συμβαίνει στο πεδίο της μάχης. Έχουμε καλά νέα. Φυσικά, θέλουμε να τελειώσουμε τον πόλεμο».