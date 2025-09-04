Η 59χρονη Michel Ann Joy Bourda, η οποία είχε εξαφανιστεί τον Αύγουστο από την παραλία Οφρυνίου στην Καβάλα, εντοπίστηκε νεκρή περισσότερο από έναν μήνα μετά την εξαφάνισή της.

Η Βρετανίδα βρισκόταν εκεί για διακοπές με τον σύζυγό της, Chris Bourda. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες του, η γυναίκα –που αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα– άφησε τα προσωπικά της αντικείμενα πάνω στην ξαπλώστρα και χάθηκε χωρίς να δώσει σημεία ζωής.

Όταν ο σύζυγός της ξύπνησε, άρχισε αμέσως να την αναζητά, όμως δεν την βρήκε πουθενά και ενημέρωσε τις Αρχές, εκφράζοντας την ανησυχία του λόγω της κατάστασης της υγείας της.

Η σορός της βρέθηκε τελικά σε προχωρημένη σήψη στο Φιδονήσι, περίπου 40 χιλιόμετρα από το σημείο όπου εθεάθη για τελευταία φορά.

«Βρήκαν το πτώμα της. Δυστυχώς, το περίμενα», δήλωσε στη Daily Mail ο Chris Bourda, κατηγορώντας παράλληλα το Λιμενικό για καθυστερημένη κινητοποίηση.

«Μου έλεγαν ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις πνιγμού ή πτώματος, ότι ίσως ακολουθούσε κάποιον άλλον. Όμως ήξερα ότι δεν ήταν έτσι. Δεν θα έφευγε ποτέ χωρίς τα χρήματά της, τα γυαλιά της ή τα φάρμακά της».